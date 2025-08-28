Revelan el motivo del silencio de Cande Vetrano en medio del escándalo de Andrés Gil con Gime Accardi
En medio de las versiones de infidelidad de su pareja, la actriz nunca salió a hablar en público y aseguran que tiene ciertas dudas de Andrés.
El escándalo en torno a la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez ha tomado un nuevo giro. Ahora, los rumores apuntan a una tercera pareja afectada: Cande Vetrano y Andrés Gil. El periodista Juan Etchegoyen reveló en su programa la razón detrás del "silencio atroz" de Vetrano y la creciente tensión en el mundo del espectáculo.
Aunque Accardi aseguró que el tercero en discordia era una persona "random" y que no era su compañero de obra, Andrés Gil, los rumores no han cesado, en especial por la incomodidad pública que ellos demostraron tener actualmente. El periodista Juan Etchegoyen afirmó que Cande Vetrano, pareja de Gil, está tan afectada que "no sale de su casa hace días".
Según el periodista, Vetrano tiene "serias dudas del vínculo que tuvo o tiene Andrés con Gimena". Etchegoyen reveló que hubo una conversación entre la pareja, en la que Gil desmintió todo a la madre de su hijo, pero la actriz no quedó convencida. El periodista fue cauteloso, pero claro: "Con esto que digo solo estoy sumando info, no me consta la infidelidad de Andrés a Cande con Gimena, solo estoy diciendo que ella las dudas las tiene".
El escándalo podría tener consecuencias más allá del ámbito personal. Etchegoyen lanzó un dato contundente sobre la obra que ambos protagonizan: "cada vez es más fuerte el rumor de levantamiento de la obra de Gimena y Andrés, donde Nico es el director del espectáculo. Y si se levanta es más raro todavía, confirmaría que las cosas no siguen por algún quilombo en particular".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario