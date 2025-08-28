Revelan el motivo del silencio de Cande Vetrano en medio del escándalo de Andrés Gil con Gime Accardi

Según el periodista, Vetrano tiene "serias dudas del vínculo que tuvo o tiene Andrés con Gimena". Etchegoyen reveló que hubo una conversación entre la pareja, en la que Gil desmintió todo a la madre de su hijo, pero la actriz no quedó convencida. El periodista fue cauteloso, pero claro: "Con esto que digo solo estoy sumando info, no me consta la infidelidad de Andrés a Cande con Gimena, solo estoy diciendo que ella las dudas las tiene".