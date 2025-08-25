El tenso momento de Gime Accardi y Andrés Gil a la salida del teatro
En medio de su gira en Bahía Blanca, los actores fueron acechados por fans a la salida del teatro, pero saludaron con cierta incomodidad.
La obra de teatro "En otras Palabras" llegó a Bahía Blanca este sábado, pero la presentación de Gimena Accardi y Andrés Gil se vio opacada por los recientes rumores de un romance entre ambos. La situación se volvió tensa a la salida del teatro, donde los actores mostraron una evidente distancia entre ellos.
Un video compartido por el medio "Lo más Popu" muestra a una gran multitud esperando a la pareja en la puerta del teatro Don Bosco. Aunque Accardi compartió una historia en su Instagram junto a su colega al finalizar la obra, el momento de su salida fue muy diferente. En el video, se puede ver a Gil mirando de reojo a la actriz mientras se alejaba del público rápidamente y sin interactuar con los presentes. Por el contrario, la actriz se tomó su tiempo para saludar a la gente, firmar autógrafos y sacarse fotos.
El tenso momento se produce días después de que la actriz admitiera públicamente haber sido infiel a Nico Vázquez, pero negando categóricamente que su colega fuera el tercero en discordia. La actriz se refirió al tema en el programa de streaming de Migue Granados, Olga.
El actor también se pronunció en sus redes sociales, reforzando las palabras de la actriz y negando los rumores. "Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso", escribió Gil en una historia.
El actor también lamentó que su trabajo se viera afectado por las especulaciones. "Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", agregó. El actor, quien es pareja de la actriz Candela Vetrano, concluyó su descargo pidiéndole al público que dejaran de inventar. "Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", sentenció.
