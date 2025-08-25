El tenso momento de Gime Accardi y Andrés Gil a la salida del teatro

Un video compartido por el medio "Lo más Popu" muestra a una gran multitud esperando a la pareja en la puerta del teatro Don Bosco. Aunque Accardi compartió una historia en su Instagram junto a su colega al finalizar la obra, el momento de su salida fue muy diferente. En el video, se puede ver a Gil mirando de reojo a la actriz mientras se alejaba del público rápidamente y sin interactuar con los presentes. Por el contrario, la actriz se tomó su tiempo para saludar a la gente, firmar autógrafos y sacarse fotos.