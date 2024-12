Revelan el ultimátum que el barrio Santa Bárbara le dio a Wanda Nara tras su escandaloso cumpleaños

Luego de esto, Etchegoyen agregó: “A mi me cuentan que desde la administración de Santa Bárbara le dieron un ultimátum a la famosa mediante un escrito por WhatsApp diciéndole que esto no puede volver a repetirse. Me decían que fue la vez que más quejas recibieron y tomaron esta determinación decisión notificar a la famosa”.

Todos los detalles del ultimátum del barrio Santa Bárbara a Wanda Nara

“Y en ese escrito que por supuesto no trascendió porque es algo interno le dan una especie de ultimátum a Wanda que además de esto deberá pagar una suma millonaria de multa”, manifestó Juan. A su vez, haciendo referencia a la información que recibió, el comunicador dijo: “Digo millonaria para cualquier persona, no para Wanda que 4 mil dólares se los gasta en una cena concurrida de invitados. Aproximadamente esa suma me comentaron que sería”.

Y concluyó: “Y el otro dato que me daban es que a partir de todo este lío que generó la instalación de Wanda nuevamente ahí hay varios vecinos que están pensando mudarse e irse a otro barrio cerrado cercano, no quieren convivir con la conductora ni con su entorno”.