Revelan la aparente causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones: un llamado clave al 911

Antecedentes recientes de Victoria Jones

La mujer de 34 años había enfrentado problemas legales durante el año 2025. En este sentido, los registros judiciales revelan dos arrestos previos en el condado de Napa.

El primero de ellos fue en abril de 2025, donde la hija del astro del cine fue acusada de posesión y consumo de sustancias controladas sin receta, además de obstrucción a la justicia. Finalmente, en junio de ese mismo año fue detenida por un cargo de violencia doméstica.

En ambos casos, Victoria se había declarado inocente. Hasta el momento, los representantes del actor Tommy Lee Jones no han emitido declaraciones oficiales sobre la tragedia.