Revelan la aparente causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones: un llamado clave al 911
La joven de 34 años fue hallada inconsciente en el Hotel Fairmont de San Francisco el 1 de enero. Allí, declararon su muerte tras la pérdida de signos vitales.
Victoria Jones, hija del reconocido actor de Hollywood Tommy Lee Jones, falleció la madrugada del jueves 1 de enero tras ser hallada inconsciente en un pasillo del Hotel Fairmont. Aunque la investigación sigue abierta, grabaciones de los servicios de emergencia sugieren una posible sobredosis como causa del deceso.
Los detalles de lo sucedido en la madrugada del 1 de enero
Según audios del 911 obtenidos por los portales TMZ y PEOPLE, la llamada de emergencia fue categorizada como "Código 3 por sobredosis", mencionando además un "cambio de color" en la víctima.
Este término médico suele referirse a la cianosis, una coloración azulada o púrpura en la piel y labios que ocurre cuando los niveles de oxígeno en la sangre son críticamente bajos debido a fallas cardíacas o respiratorias.
El curso de la investigación
A pesar de estos indicios, las autoridades han señalado lo siguiente que la causa tiene pendiente los resultados de la autopsia y exámenes toxicológicos. Por el momento, la policía no sospecha de un acto criminal o la participación de terceros.
El caso está en manos del Departamento de Policía de San Francisco y la oficina del médico forense.
Antecedentes recientes de Victoria Jones
La mujer de 34 años había enfrentado problemas legales durante el año 2025. En este sentido, los registros judiciales revelan dos arrestos previos en el condado de Napa.
El primero de ellos fue en abril de 2025, donde la hija del astro del cine fue acusada de posesión y consumo de sustancias controladas sin receta, además de obstrucción a la justicia. Finalmente, en junio de ese mismo año fue detenida por un cargo de violencia doméstica.
En ambos casos, Victoria se había declarado inocente. Hasta el momento, los representantes del actor Tommy Lee Jones no han emitido declaraciones oficiales sobre la tragedia.
