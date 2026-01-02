Silvina Scheffler recibió el alta tras superar un delicado cuadro de leptospirosis: "Gracias a Dios"
La exparticipante de Gran Hermano 2007 recibió el alta tras una semana internada por leptospirosis y volvió a su casa junto a su gatita Simona.
Después de varios días de internación, Silvina Scheffler, conocida como “La Profe” de Gran Hermano, volvió a su casa tras superar un complicado episodio de leptospirosis que había puesto en alerta a familiares, amigos y seguidores.
La actriz y conductora, expareja de Nito Artaza, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram: “Gracias a Dios y a cada oración de ustedes. Tengo el alta”. El alivio fue doble cuando horas después mostró que ya se encontraba en su hogar, acompañada de su gatita Simona, y aseguró: “Todo lo que necesito”.
La leptospirosis, enfermedad que afecta principalmente a personas que tienen contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales como roedores, perros o ganado, se caracteriza por síntomas que incluyen fiebre alta repentina, dolores musculares –sobre todo en pantorrillas–, intensos dolores de cabeza, escalofríos y ojos enrojecidos. En casos más severos, puede derivar en ictericia o problemas renales y hepáticos, por lo que la atención médica inmediata es clave.
Aunque suele ser tratable con antibióticos cuando se detecta a tiempo, los cuadros graves pueden ser potencialmente mortales. Este tipo de infecciones se registra con mayor frecuencia durante inundaciones o en personas que trabajan con animales, y el caso de Scheffler volvió a poner en evidencia la importancia de la prevención y el cuidado ante estas enfermedades.
Durante su internación en la Clínica Bazterrica, la artista estuvo bajo estricta vigilancia médica debido a la delicadeza de su estado. La rápida recuperación, sumada a la contención de su familia y a la respuesta positiva a los tratamientos, permitió que en menos de una semana pueda retomar la vida cotidiana en su hogar.
Además, la comunicación de la noticia a través de sus redes sociales no solo generó un alivio inmediato entre sus seguidores, sino que también abrió el debate sobre la necesidad de difundir información sobre la leptospirosis, una enfermedad menos conocida, pero de alta peligrosidad si no se actúa a tiempo.
