Silvina Scheffler recibió el alta tras superar un delicado cuadro de leptospirosis: "Gracias a Dios"

Silvina Scheffler Gracias Dios

La leptospirosis, enfermedad que afecta principalmente a personas que tienen contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales como roedores, perros o ganado, se caracteriza por síntomas que incluyen fiebre alta repentina, dolores musculares –sobre todo en pantorrillas–, intensos dolores de cabeza, escalofríos y ojos enrojecidos. En casos más severos, puede derivar en ictericia o problemas renales y hepáticos, por lo que la atención médica inmediata es clave.