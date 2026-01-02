Encontraron muerta en un hotel a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones
La actriz y fotógrafa de 34 años fue hallada inconsciente el día de Año Nuevo y las autoridades trabajan para determinar las causas del fallecimiento.
La jornada de Año Nuevo estuvo marcada por una noticia conmocionante en el ambiente artístico internacional: Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en un hotel de la ciudad de San Francisco. La mujer tenía 34 años y, según confirmaron fuentes oficiales, su fallecimiento es materia de investigación por parte de las autoridades locales, que por el momento no descartan ni confirman ninguna hipótesis de fondo.
El hallazgo se produjo durante la mañana del jueves 1° de enero en el hotel Fairmont, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad californiana. De acuerdo a la información que trascendió, Victoria fue encontrada inconsciente en uno de los pasillos del edificio. Personal de emergencias médicas acudió rápidamente al lugar tras recibir un llamado por una urgencia sanitaria a las 2:52 de la madrugada.
Sin embargo, pese a la intervención de los paramédicos, la joven fue declarada muerta en el lugar. Desde el Departamento de Bomberos de San Francisco indicaron que se trató de una emergencia médica y que, en una primera evaluación, no se detectaron signos evidentes de violencia. En la misma línea, fuentes policiales señalaron que no existen sospechas iniciales de un hecho delictivo.
No obstante, el caso fue derivado al Departamento de Policía de San Francisco y al Médico Forense, quienes quedaron a cargo de los peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.
La trayectoria de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones
Victoria Jones había nacido en 1991 y era fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. La expareja también tuvo un hijo, Austin Jones, hoy de 43 años. Aunque su apellido la vinculó desde siempre al mundo del cine, Victoria construyó un recorrido propio que combinó la actuación con la fotografía y otras expresiones artísticas.
Durante su adolescencia tuvo algunas apariciones en la pantalla grande y chica. Participó junto a su padre en “Men in Black II” y también fue parte de un episodio de la popular serie juvenil “One Tree Hill” en 2003. Dos años más tarde actuó en “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, película dirigida por Tommy Lee Jones, donde interpretó a una fotógrafa, rol que reflejaba una de sus pasiones fuera del cine.
En una entrevista concedida a The New Yorker en 2006, el actor se refirió a su hija con orgullo y afirmó textualmente: “Una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”. Con el paso de los años, Victoria se alejó de la actuación, aunque continuó acompañando a su padre en eventos públicos, como el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2017 y el estreno de “Just Getting Started” ese mismo año.
Mientras avanza la investigación, la noticia generó impacto tanto en Hollywood como entre los seguidores del actor, que esperan definiciones oficiales sobre un hecho que aún permanece rodeado de interrogantes.
