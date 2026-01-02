Encontraron muerta en un hotel a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

victoria tommy lee jones 1

Durante su adolescencia tuvo algunas apariciones en la pantalla grande y chica. Participó junto a su padre en “Men in Black II” y también fue parte de un episodio de la popular serie juvenil “One Tree Hill” en 2003. Dos años más tarde actuó en “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, película dirigida por Tommy Lee Jones, donde interpretó a una fotógrafa, rol que reflejaba una de sus pasiones fuera del cine.

En una entrevista concedida a The New Yorker en 2006, el actor se refirió a su hija con orgullo y afirmó textualmente: “Una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”. Con el paso de los años, Victoria se alejó de la actuación, aunque continuó acompañando a su padre en eventos públicos, como el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2017 y el estreno de “Just Getting Started” ese mismo año.

Mientras avanza la investigación, la noticia generó impacto tanto en Hollywood como entre los seguidores del actor, que esperan definiciones oficiales sobre un hecho que aún permanece rodeado de interrogantes.