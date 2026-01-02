Luis Ventura reveló la fortuna cobrará por la piña que recibió en una cancha de fútbol

En ese marco, el periodista no dudó en señalar la falta de medidas de seguridad que, según su visión, contribuyeron al episodio violento. “Cada vez que un espectador entra, se paga un seguro para la integridad física y de seguridad de todos. Los que somos protagonistas y estamos adentro de la cancha, tenemos que estar protegidos por la policía, por la ambulancia, por los médicos. Todo eso no estaba”, denunció, dejando al descubierto la negligencia de la organización y la exposición al riesgo que tuvieron tanto jugadores como público.

La pregunta de fondo llegó de la mano de Nico Peralta, quien le consultó sobre el origen del ataque y el motivo detrás de la agresión, y Ventura no dudó en dar su versión: “Es un viejo encono del club Ballester con nosotros, que ya nos había dado una paliza en 2018. Después del incidente, tengo entendido que al presidente del club Ballester lo internaron con un ACV. Ojalá esté bien, no le deseo el mal a nadie. Eso pasó diez días después de mi piña. Todo lo que dijo quedó demostrado que era mentira: no habían contratado policías y donde tenía que haber 70 policías, no llegaban a 20. Adentro de la cancha no había uno. Liberaron la sentada para que nos cagaran a trompadas”, relató.