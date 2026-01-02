Luis Ventura reveló la fortuna cobrará por la piña que recibió en una cancha de fútbol
El periodista contó en qué instancia judicial está la causa y la millonaria cifra que reclama tras la agresión que sufrió durante un partido de la Primera C.
El periodista de espectáculos Luis Ventura, que además dirige a Victoriano Arenas desde hace más de una década, volvió a hablar del violento episodio que sufrió en la cancha y dio detalles del avance de la causa judicial, además de revelar la millonaria cifra que reclama tras la agresión.
Todo ocurrió el 27 de julio pasado, en medio de un encuentro que quedará marcado tanto por la intensidad deportiva como por la violencia que explotó en la tribuna de Central Ballester, escenario del partido de la fecha 19 de la Zona B de la Primera C. Ventura relató que el golpe llegó casi por sorpresa, “de costado, medio de atrás”, mientras se retiraba del estadio tras el partido que había disputado su equipo.
La agresión lo dejó con la cabeza “hinchadísima”, en un contexto de verdadero caos: una batalla campal que se había desatado ese domingo por la tarde y que también terminó con algunos jugadores de Victoriano trasladados en ambulancia. “Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro de Radio, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, contó, dando la sensación de la violencia y la sorpresa del momento.
En diálogo con Pronto, Ventura profundizó sobre la situación judicial y adelantó detalles del reclamo económico que realizará por la agresión. “Por esa piña me van a pagar 50 palitos. Estoy haciendo todo el juicio con Francolino. Descubrimos por las cámaras al tipo que me dio la piña pero para mí ese tipo no fue. El que dice que fue, no fue. Están parando a uno que tenía antecedentes y que, si saltaba y las cámaras ya lo mostraban, va preso”, explicó, mostrando que la causa sigue su curso y que las pruebas de video son clave para determinar responsabilidades.
La entrevista también sirvió para que Ventura reforzara su vínculo con Victoriano Arenas, club al que llegó hace 11 años y del que asegura ser “el técnico más longevo del fútbol argentino”, y que a nivel mundial considera estar entre los más longevos de todos los equipos de todas las categorías: “El club es mi cable a tierra”, afirmó, dando cuenta de la dimensión personal y profesional que tiene para él su rol dentro de la institución.
En ese marco, el periodista no dudó en señalar la falta de medidas de seguridad que, según su visión, contribuyeron al episodio violento. “Cada vez que un espectador entra, se paga un seguro para la integridad física y de seguridad de todos. Los que somos protagonistas y estamos adentro de la cancha, tenemos que estar protegidos por la policía, por la ambulancia, por los médicos. Todo eso no estaba”, denunció, dejando al descubierto la negligencia de la organización y la exposición al riesgo que tuvieron tanto jugadores como público.
La pregunta de fondo llegó de la mano de Nico Peralta, quien le consultó sobre el origen del ataque y el motivo detrás de la agresión, y Ventura no dudó en dar su versión: “Es un viejo encono del club Ballester con nosotros, que ya nos había dado una paliza en 2018. Después del incidente, tengo entendido que al presidente del club Ballester lo internaron con un ACV. Ojalá esté bien, no le deseo el mal a nadie. Eso pasó diez días después de mi piña. Todo lo que dijo quedó demostrado que era mentira: no habían contratado policías y donde tenía que haber 70 policías, no llegaban a 20. Adentro de la cancha no había uno. Liberaron la sentada para que nos cagaran a trompadas”, relató.
