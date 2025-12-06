Roberto García Moritán se separó de Priscila Crivocapich y ya tiene nuevo amor: quién es la famosa deportista
El exmarido de Pampita le habría puesto fin a su relación y ya estaría en un nuevo vínculo con una figura reconocida.
En las últimas horas, las versiones de separación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich crecieron y parece que después de varios meses, el amor llegó a su fin. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el ex marido de Pampita ya estaría iniciando un nuevo romance con una deportista muy famosa y ex mujer de un exfutbolista.
La noticia la dio a conocer Ángel de Brito este sábado al mediodía, a través de sus redes sociales. El periodista no dio demasiados detalles, pero sorprendió a todos con la información que tiró en sus historias de Instagram.
"Fin de la relación", escribió Ángel, acompañando la noticia con una foto del exfuncionario y Priscila, donde se los veía muy felices. Cuando todo parecía terminar ahí, el conductor de LAM lanzó otra bomba y reveló quién sería la nueva conquista de Roberto.
En la siguiente historia de Brito comentó que Moritán habría arrancado una relación con la ex de Fernando Gago y reconocida tenista, Gisela Dulko. "Moritán y Dulko iniciando romance", comentó.
Cabe recordar que por estos días, los rumores de crisis entre Priscila y Roberto eran cada vez más fuertes. De hecho, ella fue consultada sobre esto, pero no quiso dar muchos detalles, lo que siguió alimentando las sospechas.
"Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”, expresó Crivocapich en Puro Show.
Hasta el momento, ninguno de los protagonistas de estos rumores salió a hablar para afirmar o desmentir lo que se está diciendo, pero se espera que con el correr de los días se vayan conociendo más detalles de lo que está pasando entre ellos.
Por otro lado, como era de esperarse, la noticia se viralizó en cuestión de minutos, lo que desató que los usuarios dejen fuertes opiniones al respecto.
