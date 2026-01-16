Se dio a conocer la lista de mujeres que se intentó levantar Luciano Castro en Madrid
En medio del escándalo que se generó por la infidelidad, se dieron a conocer más detalles sobre el accionar del actor con otras mujeres.
Luciano Castro volvió a estar en el ojo de la tormenta. En los últimos días los titulares hablan de una profunda crisis y rumores de infidelidad en su noviazgo con Griselda Siciliani y ahora, se dio a conocer el listado de mujeres que el actor habría intentado seducir en su viaje a Madrid, España.
El periodista español Roberto Antolín dio detalles sobre el accionar del actor: “Hoy te voy a contar dónde conoció a Sara y dónde trabaja esta chica que se la vinculó a Luciano Castro. Brunch & Cake es el lugar queda en el barrio Salamanca de Madrid donde conoció a esta chica pero el problema es que hay más mujeres en esta historia”, comenzó diciendo durante una conversación en vivo con Juan Etchegoyen.
Siguiendo con su relato, Antolín afirmó: “Este lugar que te cuento queda en la calle Don Ramón de la Cruz, 58. Hay más mujeres en el exterior, hay más mujeres más precisamente en Madrid que fueron seducidas por el actor y te voy a dar el detalle. Luciano pensó que acá podía hacer de las suyas porque nadie lo conocía”.
“Un tipo como Luciano se tiene que nacionalizar español, acá tienes tu casa amigo. Él quería hacer todo de manera exprés y hay un listado de mujeres que intentó abordar Luciano y fue en el mismo lugar que te acabo de mencionar”, agregó el periodista español.
“Solo tienen que ver la foto que posteó Luciano Castro y verán que todo coincide con este lugar. Es muy simple y ese fue el lugar y también lo intentó en un supermercado que queda cerquita de ese sitio. Las intentó seducir pero no cayeron en sus redes pero con Sara que es camarera si resultó. Ella le servía el aguacate y la tostada y con ella fue fácil y con las demás no la tuvo fácil”, dijo al respecto el comunicador.
Y concluyó: “Yo tengo un listado de más de ocho mujeres que Luciano intentó seducir y Castro tuvo suerte que ninguna era argentina de las que intentó seducir. Él pensó que el supermercado y esta lugar de comida que te cuento son los sitios que él eligió para seducir chicas”.
