Se dio a conocer la lista de mujeres que se intentó levantar Luciano Castro en Madrid

“Solo tienen que ver la foto que posteó Luciano Castro y verán que todo coincide con este lugar. Es muy simple y ese fue el lugar y también lo intentó en un supermercado que queda cerquita de ese sitio. Las intentó seducir pero no cayeron en sus redes pero con Sara que es camarera si resultó. Ella le servía el aguacate y la tostada y con ella fue fácil y con las demás no la tuvo fácil”, dijo al respecto el comunicador.