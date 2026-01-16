Desopilante: Ben Affleck y Matt Damon recrearon el audio que avergonzó a Luciano Castro

En medio de la charla, también hubo lugar para referencias culturales argentinas que sorprendieron al público. “Esta mañana estuve tomando mate”, le contó Damon a Barbie Simons, y agregó un dato que despertó curiosidad: reveló que hay un lugar en Nueva York donde se vende la bebida “como si fuera un ice tea”. El comentario no pasó inadvertido y reforzó el vínculo del actor con la Argentina, teniendo en cuenta que su esposa es argentina.

