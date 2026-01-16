Desopilante: Ben Affleck y Matt Damon recrearon el audio que avergonzó a Luciano Castro
El mensaje viral que el actor argentino envió desde Madrid llegó hasta una entrevista con Barbie Simons, donde las estrellas estadounidenses no dudaron en ironizar y sumar guiños.
El audio de Luciano Castro que se viralizó en redes sociales durante los últimos días no solo generó repercusión en la Argentina, sino que terminó traspasando fronteras de una manera tan inesperada como impensada. Lo que comenzó como un mensaje privado enviado durante una estadía en Madrid, y que luego se transformó en material de memes y burlas en plataformas digitales, llegó nada menos que a Hollywood.
Allí, Ben Affleck y Matt Damon se sumaron a la tendencia durante una entrevista que rápidamente dio que hablar. Desde que trascendió el mensaje en el que Castro hablaba con un marcado acento español para intentar conquistar a una joven actriz, las redes sociales se llenaron de comentarios, imitaciones y chistes que pusieron al actor argentino en una situación incómoda.
El contenido del audio llegó a oídos de Affleck y Damon gracias a una entrevista que Barbie Simons les realizó en el marco de una charla distendida, en la que el tema surgió de manera casi natural. Durante ese intercambio, los actores decidieron recrear el tono y algunas frases del mensaje que había circulado con fuerza en internet.
“Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte”, se los escucha decir, en una clara referencia al mensaje que Luciano Castro le envió a Sarah Borrell y que se convirtió en uno de los audios más comentados de los últimos tiempos. La escena, breve pero contundente, no tardó en viralizarse y sumar una nueva capa de exposición al episodio.
La situación se dio en un clima relajado, con complicidad entre los entrevistados y la periodista. Lejos de un tono agresivo, la recreación funcionó como un guiño humorístico que terminó amplificando aún más el alcance del audio original. Para muchos usuarios en redes, el hecho de que dos figuras de primer nivel del cine mundial se hicieran eco del tema confirmó hasta dónde había llegado la viralización.
En medio de la charla, también hubo lugar para referencias culturales argentinas que sorprendieron al público. “Esta mañana estuve tomando mate”, le contó Damon a Barbie Simons, y agregó un dato que despertó curiosidad: reveló que hay un lugar en Nueva York donde se vende la bebida “como si fuera un ice tea”. El comentario no pasó inadvertido y reforzó el vínculo del actor con la Argentina, teniendo en cuenta que su esposa es argentina.
