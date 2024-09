Revelan que Tamara Pettinato fue despedida de "Bendita" por decisión de El Nueve

de brito tamara pettinato

La salida de Tamara Pettinato

El problema se intensificó después de que Beto Casella hiciera un contundente descargo en Bendita, tras la reincorporación de Pettinato al programa el 16 de agosto. El conductor explicó que la producción había solicitado un descanso para Tamara, a lo cual ella reaccionó negativamente y contestó de forma airada. “La secuencia fue que la producción le pidió unos días de descanso, y ella se ofendió y respondió mal”, detalló Casella.

Por esta razón, el canal tomó la decisión de despedir a Tamara Pettinato del ciclo. "Ella envió una carta documento y no se comunicó con sus compañeros tras los recientes incidentes. La situación generó un notable enojo entre el equipo", comentó Ángel de Brito.

En este sentido, la periodista se pronunció en LAM, donde expresó: “Estoy bien, estoy mejor. No quiero hablar del tema. Solo me ocupo de los programas en los que estoy trabajando. Aún no se ha cerrado nada, seguimos en la misma situación”.

Además, añadió que no recibió comunicación del canal desde que le pidieron un descanso y que desconoce si habrá un reemplazo para ella.

La decisión de sus compañeros de Bendita

Según reveló el conductor de LAM, los integrantes del programa que dirige Beto Casella “la eliminaron del grupo de WhatsApp” a Tamara Pettinato, luego del escándalo que incluyó su salida desprolija del cilo.

Sobre el futuro laboral de Pettinato en El Nueve, el conductor de LAM agregó que “es probable que el canal la reincorpore en otro espacio, o en otro programa… pero por más que ella diga en cámara que quiera volver, si la echan del grupo y no le hablan…”.