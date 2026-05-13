El blooper de Solange Abraham en Pasapalabra: qué le pasó
Luego de su paso por Gran Hermano, Abraham pasó por el programa de Iván de Pineda, fue parte de un blooper y reaccionó a su caída.
No hay dudas de que Solange Abraham es una de las figuras que más está dando que hablar en estos días. Entre grabaciones accidentadas y cruces que sacan chispas, la exparticipante de "Gran Hermano Generación Dorada" pasó por todos los estados de ánimo en menos de una semana.
Este martes 12 de mayo, Sol estuvo en los estudios de Telefe para formar parte de un especial de "Pasapalabra", donde se reencontró con varios de sus excompañeros de encierro. Lo que debía ser una jornada de juegos y risas terminó con un blooper que no tardó en hacerse viral. Mientras intentaba salir de detrás de los escritorios para festejar un punto con el resto de los invitados, la joven no vio un escalón y terminó en el piso, dándose un golpe bastante fuerte muy cerca de una de las luces del estudio.
Tanto Iván de Pineda como Brian Sarmiento no pudieron ocultar su asombro ante el impacto, pero fue la propia Sol quien le restó dramatismo al asunto compartiendo el video en sus redes sociales. Con mucho humor, posteó: "Escalón: 1, yo: 0", dejando en claro que, más allá del susto, está todo bien.
Pero la buena onda de "Pasapalabra" quedó a años luz de lo que se vivió el martes pasado en el DAR, donde Solange se vio las caras con Emanuel Di Gioia. El encuentro fue una verdadera caldera desde el minuto uno. Sin vueltas, ella le disparó: "¿Qué pasó, Ema? ¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste? ¿te salió mal la jugada? Sos traidor".
La discusión fue subiendo de tono mientras Sol lo acusaba de tener el "ego herido" por no soportar el liderazgo femenino dentro de la casa. Incluso llegó a exponer lo que ella denomina su "jugada 3D", una estrategia que abarca tres planos de juego. Sin embargo, Emanuel no se quedó callado y, manteniendo una calma que por momentos desesperaba a su interlocutora, le retrucó con ironía: "La única 3D es la que te fuiste por la giratoria, Sol. Gran hermano no te dejó ni despedirte. Fue patética tu salida".
La pelea fue tan caótica que hasta el propio "Big" tuvo que intervenir varias veces pidiendo que hablaran de a uno porque no se entendía nada. Emanuel, aprovechando su ventaja en la charla, cerró con una frase letal: "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, un holograma".
El cruce tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales. Aunque hubo opiniones para todos los gustos, el clima general entre los internautas fue que Solange salió perdiendo en este round. Muchos consideraron que, al repetir constantemente los mismos argumentos y elevar la voz, terminó siendo anulada por un Emanuel que supo manejar los tiempos de la discusión sin perder los estribos. Una semana movidita para la ex "Gran Hermano", que entre caídas físicas y derrotas dialécticas, sigue estando en el centro de la escena.
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