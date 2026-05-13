El blooper de Solange Abraham en Pasapalabra: qué le pasó

La discusión fue subiendo de tono mientras Sol lo acusaba de tener el "ego herido" por no soportar el liderazgo femenino dentro de la casa. Incluso llegó a exponer lo que ella denomina su "jugada 3D", una estrategia que abarca tres planos de juego. Sin embargo, Emanuel no se quedó callado y, manteniendo una calma que por momentos desesperaba a su interlocutora, le retrucó con ironía: "La única 3D es la que te fuiste por la giratoria, Sol. Gran hermano no te dejó ni despedirte. Fue patética tu salida".

La pelea fue tan caótica que hasta el propio "Big" tuvo que intervenir varias veces pidiendo que hablaran de a uno porque no se entendía nada. Emanuel, aprovechando su ventaja en la charla, cerró con una frase letal: "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, un holograma".

El cruce tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales. Aunque hubo opiniones para todos los gustos, el clima general entre los internautas fue que Solange salió perdiendo en este round. Muchos consideraron que, al repetir constantemente los mismos argumentos y elevar la voz, terminó siendo anulada por un Emanuel que supo manejar los tiempos de la discusión sin perder los estribos. Una semana movidita para la ex "Gran Hermano", que entre caídas físicas y derrotas dialécticas, sigue estando en el centro de la escena.