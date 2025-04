Revelan que Viviana Canosa no presentó ninguna prueba: "Hemos visto denuncias falsas pero esta supera todo"

viviana canosa.

Algunos nombres de los famosos que están en la denuncia son los de Florencia Peña, Humberto Tortonese, Damián Betular, Elizabeth Vernaci, Jey Mammon, Costa y Lizy Tagliani, entre otros.

Viviana Canosa y una denuncia sin pruebas

En un hilo en la red social X, ex Twitter, el periodista Pablo Duggan contó que sucederá con la denuncia realizada por la chimentera, luego de que se conociera que no aportó pruebas y que los dichos en su presentación ante la Justicia son todos en potencial.

"Ayer se conoció el contenido de la denuncia de Canosa. NO contiene PRUEBAS, ni DATOS, ni FUENTES, ni información alguna de VICTIMAS. Es una denuncia falsa. Su único objetivo es dañar a las personas nombradas. Canosa cometió un grave delito tipificado en el art. 245 del CP.", explicó Duggan.

"Es increíble que alguien presente una denuncia semejante. Hemos visto denuncias falsas pero esta supera todo. Es insólito que un abogado haya acompañado esto sin advertirle que era un despropósito y que va a tener graves consecuencias para ella", agregó el periodista de C5N y Radio 10.

image.png

"Alguien que presenta semejante denuncia no está en su sano juicio. Ojalá los denunciados falsamente actúen rápidamente en la justicia", completó Duggan.

Flor Peña lloró en LAM tras ser vinculada en la denuncia de Canosa

flor pena canosa

En medio de la controversia generada por las acusaciones de Viviana Canosa sobre trata de personas y abuso de menores, el periodista Luis Ventura irrumpió en la escena mediática este jueves al dar a conocer una lista de figuras del espectáculo que, según sus dichos, fueron señaladas ante la Justicia por la conductora de El Trece, y una de ellas, Flor Peña, no tardó en romper el silencio.

La actriz y conductora fue este mismo jueves a LAM donde dio un fuerte descargo y no pudo evitar romper en llanto.

ssstwitter.com_1744984359657.mp4 Flor Peña en LAM.

"Yo soy una persona controversial y picante, y me banco el juego. Me banco el vuelo de ser como soy y las cosas que digo. Peor hay algo que me ha atravesado y es mi honestidad. Yo soy honesta, y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí, porque yo tengo tres pibes, dos escolarizados", se quejó la actriz, visiblemente enojada y conmovida.

Peña expresó que "hay un límite", y apuntó: "Y de esto es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo estoy en todos los portales en un título que dice que estoy metida en una red de trata. Es un delirio, que me excede en el sentido de decir 'qué está pasando'".