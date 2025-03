Revelaron cómo están las hijas de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi

Durante una visita programada a la casa de Icardi después de casi 60 días sin verse y con la justicia de por medio, las niñas querían llevar a sus mascotas, pero el futbolista se negó rotundamente, lo que generó una tensión muy fuerte y afectó emocionalmente tanto a las menores como a Wanda Nara.

"Escuchame, Pochi, que me pareció importante, que quedó ahí sin contar. ¿Qué te dijo Wanda de cómo están las nenas hoy?". Tratando de obtener algún tipo de información directa sobre el estado actual de las hijas de la empresaria.

"Estaban más tranquilas al otro día. Una de sus hijas iba a lo de su tía, lo de Zaira, y otra se iba con amigas a un plan con varias amigas. Pero bueno, Wanda estaba muy mal y la verdad que esta real no me la esperaba venir y me pone re mal por las chicas", contestó Pochi de Gossipeame. "¿Cómo las calmó ese mismo día?", siguió interrogando Pampito. "Las nenas fueron un montón de gente amiga, con familia y amigos" dijo la panelista.

“Wanda está calmada. Porque las nenas están calmadas hoy" expresó Carolina Molinari. "¿Perdón? ¿Y Wanda quién la calma? ¿Wanda hace terapia?, ¿Está medicada? Perdón que te pregunte esto. ¿Está medicada con algún tipo de remedio?" Lanzó Matías Vázquez. "Sí, hace terapia. Para medicada entiendo que no, pero sí sé que ella tiene dos profesionales. Ella empezó a hacer terapia cuando vino a la Argentina y sigue con elegante porque no apareció más", respondió Pochi.

Revelaron con quién pasó el fin de semana Mauro Icardi tras su guerra con Wanda Nara

“Mauro estuvo todo el fin de semana deprimido con un amigo”, reveló Yanina Latorre en una de sus historias en su cuenta de Instagram. De esta forma, la angelita de LAM se refirió al actual estado anímico del deportista y cómo repercutió el escándalo que vivió con su expareja.

Y agregó: “Ahora está reunido con sus tres abogadas. Él quiere convencerlas de seguir. Ellas quieren renunciar. Llamó a varios abogados y le dijeron que no. Ellas no pueden presentar la renuncia oficial hasta que él consiga abogado nuevo”.

De acuerdo a la información que brindó Nicolás Payarola, el abogado de la empresaria, Icardi no se habría tomado bien la resolución de la justicia que impide que la China Suárez pase tiempo con él cuando está con sus hijas.