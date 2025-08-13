Revelaron el nombre que Fernando Gago y Verónica Laffitte le pondrán a su primer hijo

La primicia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo digital, donde recordó que había anticipado la noticia de la paternidad de Gago meses atrás. “Como ustedes saben, yo les conté en su momento que Fernando Gago iba a ser padre junto a su esposa Verónica Laffitte. Es su primer hijo en común y el nombre ya está decidido. Verónica está de seis meses y la familia vive con enorme entusiasmo la cuenta regresiva para el nacimiento”, comentó el conductor.