Revelaron el nombre que Fernando Gago y Verónica Laffitte le pondrán a su primer hijo
El matrimonio atraviesa el sexto mes de embarazo y reveló que el bebé nacerá en Argentina el 21 de noviembre por cesárea programada.
El exfutbolista y actual director técnico, Fernando Gago, atraviesa un momento especial junto a su esposa, Verónica Laffitte. La pareja espera su primer hijo en común y en las últimas horas se conocieron detalles íntimos del embarazo, que ya transita el sexto mes, así como también el nombre elegido para el bebé.
La primicia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo digital, donde recordó que había anticipado la noticia de la paternidad de Gago meses atrás. “Como ustedes saben, yo les conté en su momento que Fernando Gago iba a ser padre junto a su esposa Verónica Laffitte. Es su primer hijo en común y el nombre ya está decidido. Verónica está de seis meses y la familia vive con enorme entusiasmo la cuenta regresiva para el nacimiento”, comentó el conductor.
Etchegoyen aportó más precisiones y señaló que el parto será en Argentina, motivo por el cual Laffitte viajará en octubre. La fecha estimada para el nacimiento es el 21 de noviembre. “El hijo de Fernando y Verónica se va a llamar Joaquín y llevará únicamente el apellido Gago, por decisión de Verónica. El nombre lo eligió 100% Fernando”, agregó el periodista, destacando la importancia que la pareja le dio a mantener una tradición familiar.
En ese sentido, explicó que la elección de un solo apellido responde a un deseo de Laffitte de preservar la herencia paterna, y que el nacimiento se dará por cesárea programada debido a que ella ya atravesó dos intervenciones similares anteriormente.
Finalmente, Etchegoyen contó que Gago tiene previsto viajar especialmente a la Argentina para presenciar el parto, y que luego regresará a México por cuestiones laborales. No obstante, adelantó que en diciembre, con el inicio de las vacaciones, la familia planea reunirse y pasar las fiestas juntos, celebrando la llegada de Joaquín.
