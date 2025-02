Revelaron el ultimátum que Wanda Nara le dio a Ivana Icardi: todos los detalles

wanda nara ivana icardi

"Acá en Europa ya saben todos quién es, da vergüenza ajena. Nadie la quiere cerca", disparó esta semana la hermana de Mauro Icardi en su perfil de X, que ahora tiene sus mensajes "protegidos".

Ivana Icardi también dijo que "ahora falta que deje de engañar a las argentinas" y aseguró que su excuñada no es la empresaria exitosa que dice ser, sino que su "secreto" para vivir bien en Italia y en todas partes es "el gran casting sábana".

Las declaraciones de la hermana de Mauro Icardi hicieron estallar a Wanda Nara, que está instalada en Buenos Aires con sus hijos mientras avanza el proceso de divorcio y acuerdo de custodia de las hijas de ambos, Francesca, de 10 años, e Isabella, de 8.

"Los tuits de esta semana colapsaron a la conductora de Bake Off que le dio un ultimátum porque, sino, me dicen que iniciará acciones legales contra ella", explicó el periodista Juan Etchegoyen.

"Ayer cuando me contaban a última hora esta información me decían que Ivana cerró su cuenta de Twitter para luego abrirla. Aparecía lo que estás viendo, ‘tuits protegidos’", agregó acerca de los comentarios de Ivana Icardi sobre la entrevista que dio en Italia Simona Guatieri.

tuits ivana icardi contra wanda nara.jpg

En la entrevista Guatieri se refirió a Wanda Nara como "la señora, si se le puede llamar así", y deslizó que se reunió con ella porque había vuelto a "buscar" a su marido, el futbolista Keita Baldé.

"Lo que a mí me dicen que sucedió es que aparentemente Wanda colapsó y le escribió directamente: 'si no parás te voy a denunciar, no te lo digo más', y ahí Ivana le habría dicho que en sus redes sociales puede poner lo que quiera", relató Etchegoyen.

"Veremos cómo sigue todo, pero me dicen que Wanda se enojó bastante y si Ivana no para podría denunciarla en los próximos días", insistió el periodista sobre la nueva pulseada entre las excuñadas.