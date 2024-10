Revelaron la feroz interna que hay entre Nacho Castañares, Coti Romero, La Tora y el Conejo Quiroga

Tora Villar Conejo

Juan Etchegoyen dio a conocer un dato impresionante de lo que sería la venganza de los ex integrantes del reality contra la parejita.

“Esta semana se reflotó esa feroz interna que yo te había contado entre Nacho Castañares, Coti Romero, la Tora Villar y el Conejo Alexis Quiroga. Está todo tan mal que ya hasta al aire se tiran palos”, dijo el conductor del ciclo.

Coti Romero Nacho Castañares Nacho Castañares y Coty Romero, ambos ex Gran Hermano.

Y continuó: “Y la culpa de todo la tienen los protagonistas porque la realidad es que hicieron todo mal sentimentalmente. A mí me habían comentado en su momento que Nacho y Coti empezaron a salir mucho antes que hacerse pública la relación. La Tora porque tampoco pudo sostener ese vínculo con Nacho y el Conejo porque ya sabemos de sus infidelidades a su ex”.

Etchegoyen reveló: “A mí alguien me dijo que tanto la Tora como el Conejo no los pueden ver juntos a Nacho y Coty. Van a hacer cualquier cosa para separarlos y me pareció un montón. Si esto es cierto, no sé qué les molestará si ya pasó bastante tiempo”.

“A mí me describieron esta semana el modus operandi de los ex Gran Hermano para afectar la pareja de ellos, hasta incluso me dijeron que le pidieron un trabajo a una bruja”, dijo.