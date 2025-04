Revelaron la reacción de la familia de José Alperovich a su romance con Marianela Mirra

“Yo pude chequear algunas cosas con la familia Alperovich y con su entorno y lo que me dicen ellos es que esta confirmación de romance puede ser perjudicial para la situación procesal de Alperovich”, comenzó diciendo el periodista tucumano.

Siguiendo con su información, Juan Luna afirmó: “Alperovich cumple años 70 años el 13 de abril, hicieron el pedido para que lo vean médicos por su situación deteriorada y el juez tiene que decidir si le da o no la prisión domiciliaria. La familia dice ´todo esto es perjudicial´ y creen que Alperovich no dio el ok para que esto se sepa".

“Desde la familia Alperovich ponen en duda que José le haya dado el ok a Marianela para que cuente esto”, agregó el cronista y luego brindó más detalles.

“Te puedo contar que Marianela no tiene relación con la familia de José y solamente uno de los hijos conoce a Marianela. El resto no la ha conocido. Marianela es una mujer que no se la ve, tiene perfil bajo”, dijo al respecto Luna.

Y concluyó: “La familia no tiene relación con Marianela y no cae bien su figura”.

Marianela Mirra blanqueó que está en pareja con un político que está en la cárcel: "Lo amo"

La ex Gran Hermano Marianela Mirra confirmó que está en pareja con José Alperovich, el exgobernador de Tucumán, quien fue condenado a 16 años de prisión por abusar de su sobrina.

Jorge Rial dio la primicia del vínculo de la ex participante del reality de Telefe con el político. "Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich. Fue la mujer más importante del 2007. En Tucumán todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009", contó el conductor de Argenzuela.

A partir de los dichos del periodista, Mirra publicó un descargo contundente en sus redes. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", comenzó diciendo.

La ex GH deslizó que el conductor expuso detalles de su relación con el ex gobernador por despecho. "Nunca me hizo falta Jorge Rial, sólo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre", agregó.

En el tramo final de su descargo, Mirra le dedicó una frase letal a Rial. " No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", sentenció.