Marianela Mirra habló de su relación con José Alperovich: "Voy a visitarlo porque lo amo"

"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich”, confirmó con una publicación en sus historias de cuenta verificada de Instagram.

marianela mirra anillo

Acto seguido, comenzó con un fuerte descargo en el que defendió su relación con el condenado y apuntó contra el periodista por revelar la información: “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros u ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más".

“No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, cerró con un claro enojo.

marianela mirra

En junio de 2024, Alperovich, tres veces gobernador y exsenador de Tucumán, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina segunda, quien se desempeñaba como unas de sus colaboradoras en el Congreso. El exfuncionario cumple su condena en la cárcel de Ezeiza.

Ayer, Mauro Federico dio a conocer en Argenzuela información sobre Alperovich y sus días en prisión. El periodista contó que una ganadora de Gran Hermano visitaba al condenado en la cárcel y contó que se trataba de Mirra.

"Ustedes recordarán, nosotros hablábamos de vínculo muy cercano, hay imágenes de ellos descendiendo de un avión cuando habían viajado juntos a Cancún, supuestamente ella ocupaba un cargo dentro del ente de turismo de la provincia de Tucumán", señaló Federico en C5N.

Embed - La VIDA VIP de ALPEROVICH en la CÁRCEL - INFORME EXCLUSIVO de ARGENZUELA

En este sentido, Jorge Rial aportó que "la relación profundamente amistosa entre Alperovich y Marianela Mirra data de, por lo menos, 2009, que es el año en que la contrataron, algunos dicen que antes".

"Mientras transcurrió su Gran Hermano no se la vinculó a Alperovich, de hecho, su perfil fue bajo, hasta que un día explotó y se convirtió en una de las ganadoras más recordadas", recordó el conductor y señaló que después de ganar el reality "nunca más se la vio en los medios", porque evidentemente tenía "una vida armada y mucho más gratificante".

Mauro Federico manifestó por su parte que “cuando viaja a Buenos Aires, la frecuencia no es fija, pero al menos dos veces por mes lo hace. Ingresa (a prisión) como autorizada por un familiar, pero además ella es abogada. A veces utiliza la matrícula de abogada, aun cuando no tiene la representación legal de José Alperovich".

Además, el periodista expresó que, si bien no se hizo todavía el pedido formal de prisión domiciliaria, dos fuentes de la defensa del exgobernador le revelaron que fijará domicilio en un departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero, que es donde abusaba de su sobrina.