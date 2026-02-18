Revelaron la verdadera razón por la que Luciano Castro optó por internarse: "Hace rato..."
Se conocieron más precisiones sobre la internación del actor en una institución especializada. Los detalles en la nota.
Luciano Castro optó por internarse por decisión propia para priorizar su salud emocional, en medio del revuelo que generaron su infidelidad y la ruptura con Griselda Siciliani.
¿Qué lo llevó a tomar esta determinación?
La noticia se conoció en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa explicó que "el actor se encuentra en Capital Federal en un centro terapéutico donde se realizan tratamientos grupales y distintas actividades para poder salir adelante".
Desde su círculo íntimo señalan que atraviesa un momento complejo. "Él siente que todo lo que construye, lo destruye", indicaron. "Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica", agregó Ochoa.
Días más tarde, Paula Varela aportó nuevos datos en Intrusos tras una conversación que mantuvo con el actor antes de su ingreso. "Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’", relató.
También mencionó los compromisos laborales que tenía pendientes: "Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla (Peterson) para construir su personaje".
En cuanto a su entorno familiar, recordó una frase que le expresó el actor: "‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’".
Por último, Varela señaló que no es la primera vez que el actor enfrenta una etapa difícil. "Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario