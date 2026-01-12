Explosivo descargo de Juana Viale tras ser vinculada a Mauricio Macri: "Les pagan para desinformar..."

Mientras Juana Viale lidiaba con los rumores, el trasfondo real de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó a salir a la luz a través de su círculo íntimo. Según información recolectada por fuentes allegadas a la pareja, el final de la relación no fue producto de una infidelidad ni de una crisis repentina. Por el contrario, ambos venían transitando un proceso de desgaste y reflexión desde hace aproximadamente un año, manejando la situación con una discreción absoluta para proteger su intimidad.

La decisión definitiva de tomar caminos separados se habría concretado apenas una semana antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, en un gesto de madurez y respeto por los momentos compartidos y por su hija en común, Antonia, decidieron pasar la Navidad y el Año Nuevo juntos. Fue una despedida simbólica a una historia que comenzó en 2009 en un gimnasio de Barrio Parque y que incluyó una boda emblemática y años de una imagen familiar que parecía inquebrantable. Hoy, tras más de una década, el ciclo se cierra en términos amistosos, lejos de las versiones que involucran a terceros.