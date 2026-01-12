Explosivo descargo de Juana Viale tras ser vinculada a Mauricio Macri: "Les pagan para desinformar..."
La conductora cuestionó la responsabilidad de quienes difundieron noticias falsas sobre ella y agradeció el apoyo de sus seguidores y seres queridos.
La mañana de este lunes, el mundo del espectáculo y la política se vio sacudido por una respuesta tajante. Juana Viale decidió enfrentar los crecientes rumores que la señalaban como la presunta causante de la ruptura entre el expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada.
Lejos de mantenerse al margen, la conductora de Almorzando con Juana utilizó sus redes sociales para publicar un descargo cargado de indignación, donde no solo negó cualquier vínculo sentimental con el político, sino que también reflexionó sobre la ética periodística actual.
A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, Viale expresó su profundo malestar por la velocidad con la que se propagó la versión de que ella era la tercera en discordia en un matrimonio que duró quince años. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, sentenció la actriz, marcando una clara distancia con quienes difundieron la noticia sin fundamentos sólidos.
La nieta de Mirtha Legrand no ocultó su dolor ante la exposición mediática de un tema que considera una absoluta mentira. En su escrito, apuntó contra quienes reciben espacio en los medios para difundir rumores malintencionados. “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”, disparó sin vueltas.
Para cerrar su mensaje, Juana buscó refugio en sus afectos y en su propia integridad, lanzando una frase final que resume su postura ante el escándalo. “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, concluyó la presentadora, dejando en claro que para ella el tema está cerrado.
Mientras Juana Viale lidiaba con los rumores, el trasfondo real de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó a salir a la luz a través de su círculo íntimo. Según información recolectada por fuentes allegadas a la pareja, el final de la relación no fue producto de una infidelidad ni de una crisis repentina. Por el contrario, ambos venían transitando un proceso de desgaste y reflexión desde hace aproximadamente un año, manejando la situación con una discreción absoluta para proteger su intimidad.
La decisión definitiva de tomar caminos separados se habría concretado apenas una semana antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, en un gesto de madurez y respeto por los momentos compartidos y por su hija en común, Antonia, decidieron pasar la Navidad y el Año Nuevo juntos. Fue una despedida simbólica a una historia que comenzó en 2009 en un gimnasio de Barrio Parque y que incluyó una boda emblemática y años de una imagen familiar que parecía inquebrantable. Hoy, tras más de una década, el ciclo se cierra en términos amistosos, lejos de las versiones que involucran a terceros.
