Revelaron un video de Roberto Castillo insultando a su ex: "Vos sos una p..."

En el audio se lo escuha a Vera Fontana intentando calmar a su pareja y él responde con mucha violencia sobre ella, refiriéndose con descalificaciones terribles para cualquier mujer.

Al respecto, la ex de Castillo aclaró: "Yo fui a la OVD a denunciar lo que pasó en con las sillitas y me hicieron revivir un montón de cosas que había bloqueado de mi mente. Uno denuncia cuando puede", cerró.

cinthia fernandez castillo

Cinthia Fernández protagonizó una pelea pública con la exmujer de su novio: "¡Me está filmando!"

Cinthia Fernández y su pareja, Roberto Castillo, vivieron un tenso cruce con Daniela Vera Fontana, la exesposa de él y madre de sus hijas menores. Los detalles del conflicto, compartidos por la periodista Fernanda Iglesias, se dieron a conocer a través de sus historias de Instagram, donde además reveló un dato impactante. “Vera Fontana denunció a Castillo en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) por situaciones previas”, según contó la panelista.

El episodio comenzó cuando Daniela impidió que sus hijas subieran al auto en el que estaban Cinthia y Roberto. El motivo: no había sillitas de seguridad, elemento obligatorio para el traslado de menores. La escena se desarrolló con la mediática sentada en el asiento del acompañante y Vera Fontana grabando todo con su celular. “No tiene sillita de seguridad, Cinthia me está grabando...”, se la escucha decir, mientras la modelo le responde con firmeza: “Salí de mi auto, por favor”.

Según relató Iglesias en otra de sus stories, la tensión fue subiendo: “Hubo forcejeos y empujones, y Cinthia tuvo que ir corriendo a comprar sillitas”. En ese momento, la modelo ya se encontraba con las menores en el vehículo, y se generó una discusión aún más intensa entre el abogado y su exesposa, que fue capturada en otro video.

“Me parece lamentable. Lo que estás haciendo es un show patético”, lanzó Castillo, mientras su expareja lo enfrentó: “¿Está mal que esté preocupada por la seguridad de nuestras hijas?”, insistió la arquitecta. Todo ocurrió en el marco de una salida a la plaza, pero lo que parecía un plan familiar derivó en un conflicto público que fue registrado de principio a fin.

La tensión escaló aún más cuando Daniela comenzó a filmar a su exmarido con una de las niñas en brazos. El abogado intentaba explicar la situación frente a la cámara: “Estaba allá en la plaza, te pedí por favor que las saludes, quisiste venir conmigo, querés meterte en la camioneta”. Pero Daniela lo interrumpió de inmediato: “A mí me parece lamentable que no tengas sillita porque es la seguridad de nuestras hijas”. Entonces Roberto respondió: “Lo que estás haciendo es un show patético. Quedate con las bebés que me voy a comprar las sillitas y vuelvo”. Sin perder la compostura, Vera Fontana redobló: “¿Está mal que yo esté interiorizada y me preocupe por la seguridad de nuestras hijas?”.