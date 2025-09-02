Ricardo Arjona no se detiene: agotó cinco funciones en Argentina y está a punto de liquidar la sexta
El cantautor guatemalteco confirmó una nueva fecha en Buenos Aires tras agotar cinco shows consecutivos. Todos los detalles.
Ricardo Arjona atraviesa un presente arrollador en la Argentina. El artista guatemalteco agotó las entradas para sus cinco conciertos previstos en el estadio Movistar Arena y, debido a la impresionante demanda de tickets, se vio obligado a sumar una sexta presentación. La flamante fecha es el 12 de mayo de 2026 y ya tiene a sus fanáticos en vilo.
La gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, producida por Fénix Entertainment, ya había marcado un hito antes de comenzar: las funciones del 1, 2, 3, 7 y 11 de mayo colgaron el cartel de “sold out” a pocas horas de ponerse a la venta. Frente a ese fenómeno, la organización habilitó la posibilidad de adquirir localidades para la nueva fecha a través de la web oficial del estadio, www.movistararena.com
El tour coincide con el lanzamiento del álbum homónimo que verá la luz este mismo año, lo que agrega un condimento especial a la visita. Tal como ocurre en cada uno de sus espectáculos, Arjona promete una puesta en escena que trasciende lo meramente musical: luces, escenografía, narrativa y una atmósfera que apunta a convertirse en una experiencia sensorial completa.
“Ricardo Arjona se reinventa nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos”, adelantaron desde la producción.
La expectativa crece no solo por tratarse de uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes de las últimas tres décadas, sino también porque este será uno de sus primeros trabajos inéditos en mucho tiempo. El nuevo disco llega apenas un año después del último material lanzado, algo inusual en la carrera de un artista que suele tomarse períodos más extensos entre un proyecto y otro.
El vínculo de Arjona con el público argentino es histórico: cada visita se convierte en un suceso masivo y sus recitales en Buenos Aires ya forman parte de una tradición que lo acerca a varias generaciones de seguidores. Con esta sexta función, queda claro que el romance entre el guatemalteco y sus fanáticos locales está más vigente que nunca.
