Ricardo Arjona brilló en su sexta función en Buenos Aires, con Ángela Leiva como invitada sorpresa
El cantante sigue y sigue llenando y este domingo brindó su sexto concierto en Buenos Aires.
Ricardo Arjona continúa haciendo historia en Buenos Aires. En el marco de su impresionante seguidilla de 14 funciones completamente agotadas, el cantautor guatemalteco brindó este domingo su sexto concierto en el Movistar Arena, reafirmando el idilio inquebrantable que mantiene con el público argentino.
El punto más alto de la velada llegó cuando Arjona sorprendió a los presentes al invitar al escenario a Ángela Leiva. Juntos interpretaron "Fuiste tú", el éxito global lanzado originalmente en 2012.
La potencia vocal de la artista argentina y la sensibilidad del guatemalteco crearon una atmósfera eléctrica que conmovió a las más de 15.000 personas presentes. La química entre ambos fue celebrada con una ovación prolongada, convirtiendo este clásico en el momento más memorable de la sexta fecha.
Ricardo Arjona en Buenos Aires: un repertorio entre la nostalgia y lo nuevo
El show está diseñado para ser una experiencia sensorial total. Con una puesta en escena ambiciosa e inédita, el recorrido musical logra un equilibrio perfecto.
De esta manera, no faltaron clásicos como "Señora de las cuatro décadas", "Te conozco", "Marta" y "Acompáñame a estar solo". El público también pudo disfrutar de sus composiciones más recientes, como "Despacio que hay prisa".
Para el cierre, la noche culminó en lo más alto con una seguidilla de éxitos que incluyó "Minutos" y la infaltable "Mujeres".
Con esta sexta presentación, Arjona consolida la producción más espectacular de su trayectoria. La excelencia técnica en luces y sonido, sumada a una escenografía envolvente, eleva el espectáculo por encima de lo musical para transformarlo en una vivencia profunda para sus fans.
Tras el éxito de estas primeras noches, todavía quedan por delante ocho funciones más en el estadio de Villa Crespo. La "Arjonamanía" no da tregua y promete seguir agotando energías en lo que ya se perfila como una de las giras más importantes de la década en Argentina.
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