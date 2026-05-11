Ricardo Arjona brilló en su sexta función en Buenos Aires, con Ángela Leiva como invitada sorpresa

Ricardo Arjona en Buenos Aires: un repertorio entre la nostalgia y lo nuevo

El show está diseñado para ser una experiencia sensorial total. Con una puesta en escena ambiciosa e inédita, el recorrido musical logra un equilibrio perfecto.

De esta manera, no faltaron clásicos como "Señora de las cuatro décadas", "Te conozco", "Marta" y "Acompáñame a estar solo". El público también pudo disfrutar de sus composiciones más recientes, como "Despacio que hay prisa".

Para el cierre, la noche culminó en lo más alto con una seguidilla de éxitos que incluyó "Minutos" y la infaltable "Mujeres".

Con esta sexta presentación, Arjona consolida la producción más espectacular de su trayectoria. La excelencia técnica en luces y sonido, sumada a una escenografía envolvente, eleva el espectáculo por encima de lo musical para transformarlo en una vivencia profunda para sus fans.

Tras el éxito de estas primeras noches, todavía quedan por delante ocho funciones más en el estadio de Villa Crespo. La "Arjonamanía" no da tregua y promete seguir agotando energías en lo que ya se perfila como una de las giras más importantes de la década en Argentina.