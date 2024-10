Ricardo Arjona vuelve a la música: la publicación que anticipa su nuevo trabajo

De esta manera, continuó con su gratitud: "Al cuerpo médico de Barcelona, en especial al Dr. Pablo mi agradecimiento profundo. Mi celebración final se llama SECO, igual que yo. SECO, este viaje que empecé en silla de ruedas y salas de hospital los primeros meses, y terminé caminando, casi corriendo".

Y agregó: "Me fui para adentro cuando escribí este proyecto, celebré la vida y la lloré. Todo está puesto en él, las cosas del corazón, las de la vida y las del tiempo. Las sonrisas de las fotos son de verdad, son de alegría y celebración. Hay pesadillas que dan lugar a la maravilla. Lo demás es azar", concluyó, dándole la pauta a sus fanáticos que pronto este nuevo material estará en el mercado.

