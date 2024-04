Video: el fuerte enojo de Ricardo Canaletti contra Joaquín Furriel

Carmen sostuvo que el actor "fue muy educado porque no atacó a Guillermo Francella como sí hicieron otros colegas". "Yo lo conozco a Francella de joven, fuimos novios. Es un gran actor, una gran estrella, tiene el derecho a hablar y a opinar con libertad", declaró la conductora.

furriel canaletti

"Le dieron mucho y muy fuerte los colegas y no me gusta nada eso. No me gusta nada que le den a Francella, es injusto. Un hombre que podría vivir en España y ganar fortunas, le pegaron demasiado", agregó.

En ese momento, Ricardo Canaletti intervino: "Son todos K los que lo criticaron a Francella. Dejame de embromar y empezando por este muchacho (por Furriel), terminaron todos en España".

Canaletti apuntó contra Furriel: "No entendés que no le estoy dando con un caño a Francella, le estoy dando con un caño al barbeta este (por Furriel), este tipo habla porque está en España, ¿quién mierda lo conoce?, se las picó, ¿qué película hizo este tipo?".