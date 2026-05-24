HBO Max: la película de mucho suspenso que está protagonizada por Ricardo Darín

Convencido de que el joven oculta algo, el profesor inicia una investigación personal por su cuenta que poco a poco se transforma en una verdadera obsesión.

Mientras intenta reunir pruebas y descubrir la verdad detrás del crimen, Bermúdez empieza a adentrarse en una peligrosa red de manipulación psicológica, dudas y enfrentamientos intelectuales.

La tensión aumenta escena tras escena, en una historia que mezcla misterio, suspenso y un intenso duelo mental entre maestro y alumno.

Con una narrativa atrapante y giros inesperados, la película logra mantener la atención desde el comienzo hasta el final, convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes disponibles actualmente en HBO Max.

Reparto de Tesis sobre un homicidio

El elenco de esta película está encabezado por reconocidos actores argentinos y españoles:

Ricardo Darín

Alberto Ammann

Calu Rivero

Arturo Puig

Mara Bestelli

Roberto Carnaghi

Tráiler de Tesis sobre un homicidio