HBO Max: la película de mucho suspenso que está protagonizada por Ricardo Darín
Protagonizada por Ricardo Darín sigue atrapando espectadores con una historia llena de misterio, tensión psicológica y drama criminal.
La plataforma sumó a una de las películas argentinas más exitosas de los últimos años, una propuesta que combina suspenso, obsesión y una investigación que se vuelve cada vez más oscura a medida que avanza la trama.
Con una actuación sobresaliente de Ricardo Darín, esta producción logró convertirse en un verdadero fenómeno tanto en Argentina como en España, donde también fue un éxito en taquilla.
Además de su gran recepción entre el público, la película está basada en una reconocida novela publicada en 1998 y dirigida por Hernán Goldfrid. Su historia atrapó a millones de personas gracias a una combinación de thriller psicológico, crimen y una constante sensación de tensión.
La cinta, estrenada originalmente en 2013, fue filmada en Buenos Aires y se transformó rápidamente en una de las producciones argentinas más comentadas de los últimos tiempos.
De qué trata Tesis sobre un homicidio
La película sigue la historia de Roberto Bermúdez, un prestigioso profesor de Derecho Penal que comienza a sospechar que uno de sus alumnos más brillantes es el responsable de un brutal asesinato ocurrido frente a la Facultad de Derecho.
Convencido de que el joven oculta algo, el profesor inicia una investigación personal por su cuenta que poco a poco se transforma en una verdadera obsesión.
Mientras intenta reunir pruebas y descubrir la verdad detrás del crimen, Bermúdez empieza a adentrarse en una peligrosa red de manipulación psicológica, dudas y enfrentamientos intelectuales.
La tensión aumenta escena tras escena, en una historia que mezcla misterio, suspenso y un intenso duelo mental entre maestro y alumno.
Con una narrativa atrapante y giros inesperados, la película logra mantener la atención desde el comienzo hasta el final, convirtiéndose en una de las propuestas más interesantes disponibles actualmente en HBO Max.
Reparto de Tesis sobre un homicidio
El elenco de esta película está encabezado por reconocidos actores argentinos y españoles:
- Ricardo Darín
- Alberto Ammann
- Calu Rivero
- Arturo Puig
- Mara Bestelli
- Roberto Carnaghi
Tráiler de Tesis sobre un homicidio
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