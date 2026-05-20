Natalie Weber apuntó contra Wanda Nara por su discurso en los Martín Fierro: "Es un golpe bajo"

Lejos de suavizar su postura, Natalie fue tajante al explicar por qué la situación la afectó personalmente: “A mí no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece que es banalizarlo, es un golpe bajo”. Luego profundizó su mirada al señalar: “Los que pasamos por esa enfermedad... no es que te merecés el premio porque tuviste o tenés cáncer. Un montón de personas que estaban ahí tuvieron problemas oncológicos y no por eso le van a dar un Martín Fierro”.