Natalie Weber apuntó contra Wanda Nara por su discurso en los Martín Fierro: "Es un golpe bajo"
La panelista cuestionó la mención de la empresaria sobre su enfermedad durante la ceremonia de los premios y se mostró muy conmovida.
El triunfo de Wanda Nara como mejor conducción femenina en los premios Martín Fierro generó repercusiones y una de las voces más críticas fue la de Natalie Weber. Durante su participación en el programa Intrusos, la panelista cuestionó el tono del discurso de la mediática y expresó su malestar por la referencia pública a su diagnóstico.
“Su discurso fue larguísimo y se hizo honor a ella misma constantemente”, lanzó Weber al analizar las palabras de Wanda. En ese contexto, el conductor Adrián Pallares intervino para remarcar el impacto que pudo haber generado el mensaje: “La gente que atraviesa momentos de salud complicados, cuando la escuchó a Wanda decir ‘tengo leucemia’... mandaron muchos mensajes”.
Lejos de suavizar su postura, Natalie fue tajante al explicar por qué la situación la afectó personalmente: “A mí no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece que es banalizarlo, es un golpe bajo”. Luego profundizó su mirada al señalar: “Los que pasamos por esa enfermedad... no es que te merecés el premio porque tuviste o tenés cáncer. Un montón de personas que estaban ahí tuvieron problemas oncológicos y no por eso le van a dar un Martín Fierro”.
“A mí que lo pase, me cayó pésimo. Fue un golpe bajo”, insistió la panelista, dejando en claro el peso emocional que tuvo el tema para ella.
Minutos después, la discusión tomó un giro más íntimo cuando Weber se quebró en pleno vivo al recordar su propia experiencia de salud. Con la voz entrecortada, expresó: “Hablar de la enfermedad me pone mal”.
Ante el momento de emoción, sus compañeros intentaron acompañarla. “Te entendemos desde el lugar que hablás. Solo quien ha pasado o pasa por eso puede hablar con fundamentos”, le dijo Rodrigo Lussich, mientras Paula Varela se acercó para abrazarla al aire.
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