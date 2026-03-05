Ricky Martin confirmó un concierto en Rosario: cuándo es y cómo comprar entradas

Dónde y cuándo se venden las entradas para ver a Ricky Martin en Rosario

Las entradas estarán próximamente a la venta en turboentrada.com, Mitre 737 y boletería de Metropolitano. Habrá una preventa exclusivadesde el jueves 5 de marzo a las 10 con todas las tarjetas de crédito y débito Santander y hasta 6 cuotas sin interés. Luego de agotarse la preventa se habilita la venta general con todos los medios de pago.