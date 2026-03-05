Ricky Martin confirmó un concierto en Rosario: cuándo es y cómo comprar entradas
El cantante puertorriqueño convertirá a la ciudad en el epicentro de la música latina con su llegada en el marco de la gira mundial “Ricky Martin live 2026”.
Ricky Martín vuelve a Rosario. El cantante puertorriqueño se presentará en el Autódromo Municipal como parte de su gira por Latinoamérica, que incluye varios shows en el país. Su visita a la Cuna de la Bandera será el martes 14 de abril y el escenario designado es el Autódromo municipal.
Luego de agotar su show en Buenos Aires, donde se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, el cantante confirmó una fecha en la ciudad de Rosario. El concierto forma parte de su gira por Sudamérica, en donde pasará por Argentina, Uruguay y Paraguay.
No faltan los clásicos de los noventas, como ‘María’, ‘She Bangs’, ‘Livin la Vida Loca’ y, a meses de un nuevo Mundial, ‘The Cup of Life’, canción oficial de la Copa del Mundo de Francia 1998. Además, también dicen presente los hits de este siglo, como ‘La Mordidita’, ‘Vente pa’ca' y 'Tu Recuerdo'.
De esta manera, para los fanáticos rosarinos, es una oportunidad única para ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.
Dónde y cuándo se venden las entradas para ver a Ricky Martin en Rosario
Las entradas estarán próximamente a la venta en turboentrada.com, Mitre 737 y boletería de Metropolitano. Habrá una preventa exclusivadesde el jueves 5 de marzo a las 10 con todas las tarjetas de crédito y débito Santander y hasta 6 cuotas sin interés. Luego de agotarse la preventa se habilita la venta general con todos los medios de pago.
El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario