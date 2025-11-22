Ricky Montaner cumplió años y despejó rumores de ruptura con Stefi Roitman: "Casémonos otra vez"
La actriz y modelo publicó imágenes y mensajes románticos que fueron respondidos por el artista, evidenciando el buen momento que atraviesan.
Stefi Roitman volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación cargada de amor dedicada a su esposo, Ricky Montaner, justo en el día en que el músico celebró sus 35 años. El mensaje llamó la atención no solo por la fecha especial, sino también porque se produce después de los rumores de una supuesta crisis de pareja.
En su posteo, la actriz, modelo e influencer acompañó una serie de fotos junto a unas palabras que repasan su vínculo con el integrante del dúo Mau y Ricky. Allí escribió: “Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa. Siento un orgullo inexplicable por vos”, en un gesto que se interpretó como una reafirmación de su relación.
El mensaje, lejos de quedar en un simple saludo de cumpleaños, se enfocó en el crecimiento personal y emocional que comparten como matrimonio. Entre sus palabras, Roitman destacó: “Gracias a Dios por tu vida. Sos excepcional. Gracias por dejarme crecer al lado tuyo y que seamos cada día más equipo, más familia, más nosotros”, dejando en claro el apoyo mutuo y la evolución de ambos.
Las fotos publicadas retratan distintos momentos de su vida juntos: desde escapadas a Disney, viajes, conciertos, celebraciones familiares y escenas cotidianas en casa. La publicación cosechó miles de reacciones, pero una de las que más llamó la atención fue la del propio Ricky, quien comentó: “Te amo mi regalo de cumples. Cásate conmigo otra vez”.
El intercambio de mensajes dejó en evidencia que la pareja logró superar la crisis que habían reconocido semanas atrás, y que hoy atraviesan un momento de pleno amor, reafirmando su unión públicamente.
