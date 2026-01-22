Risas, recuerdos y emoción: el detalle del reencuentro entre Fede Bal y Laurita Fernández

Al escuchar los primeros acordes, la reacción de Bal no se hizo esperar. Con una mezcla de humor y pudor, el conductor reconoció frente a su ex: "Es lo más triste y penoso que hice en mi vida". Entre risas, Laurita recordó que aquella inspiración artística surgió en un contexto de pelea, como un recurso desesperado de Fede para intentar reconquistarla.

fede bal laurita fernandez

A pesar de la química que demostraron en pantalla, ambos dejaron en claro que sus vidas amorosas hoy transitan caminos muy diferentes. Actualmente, Fede Bal disfruta de su noviazgo con Evelyn Botto, mientras que la conductora y actriz se encuentra iniciando un vínculo sentimental con Matías Busquet. Esta estabilidad en sus presentes personales fue, precisamente, lo que les permitió sentarse a conversar con libertad, revivir viejas épocas y pasar un rato ameno frente a su audiencia.