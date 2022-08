Mina Bonino bromeó al ver la foto de Ezequiel Cirigliano detenido

La modelo y periodista compartió la foto del ex mediocampista de River y bromeó en clara alusión al pantalón de Boca que vestía en la imagen. "¿Y si te llama Román?", lanzó la mujer del futbolista uruguayo Federico Valverde.

imagen.png

Varios lo tomaron como un chiste. Otros tantos como una desubicación. Ella misma aclaró que se trataba de una broma por la indumentaria de Boca.

https://twitter.com/Minabonino/status/1559230512006561793 Tranquilo amigo no te estreses. Lo decía por el pantalón que tiene — Mina Bonino (@Minabonino) August 15, 2022

A Cirigliano se llo comparaba con Javier Mascherano y el propio Ponzio no dudó en considerarlo como un futuro "jugador de selección", algo que sólo pudo cristalizarse en etapa de juveniles (disputó los Mundiales Sub 17 en 2009, Sub 20 en 2011 y fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2011).

Después de figurar en carpeta de grandes clubes como Manchester United y Manchester City, en julio de 2012, fue transferido a préstamo a Hellas Verona de Italia.

Regresó a mediados de 2014, cuando Marcelo Gallardo tomó la conducción técnica "millonaria", y no volvió a tener continuidad, eclipsado por el tucumano Matías Kranevitter. En 2015 marchó nuevamente cedido al Dallas de Estados Unidos y su carrera ingresó en una etapa descendente.

Pasó por Tigre, Atlético Tucumán, Atlético Zacatepec, de la segunda división de México, San Luis de Quillota (Primera B de Chile) y finalmente en Godoy Cruz, donde jugó apenas 23 minutos, los últimos de su carrera, en un empate con Rosario Central, el 2 de marzo de 2021.

Tras ser detenido en la madrugada de hoy, los policías dieron intervención al personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, que dispuso la aprehensión de Cirigliano, quien reside en Caseros y actualmente está desocupado, por el delito de “portación ilegal de arma de guerra” y “violación de domicilio”.