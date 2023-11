El mal momento de Robbie Williams por sus excesos del pasado

"El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la 'manopausia' (andropausia). Mi hija me dice: 'Papá sos un flojo'. No me gusta el término 'flojo'", confesó.

Quién sacó a Robbie Williams de sus adicciones

Los excesos en la vida del cantante fueron un clásico hasta que conoció a su esposa, la actriz Ayda Field, a quien dedicó gran parte de sus canciones, y quien, según dijo en más de una oportunidad, lo rescató de las adicciones.

Además, Williams reconoció que piensa realizarse algunos retoques estéticos, aunque aún no lo llevó a cabo porque como esta participando en la producción del documental que se emitirá por Netflix, y podía afectar la continuidad del mismo. “Creo que la imagen que tiene la gente de la cirugía plástica o de operarse se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente”, dijo.