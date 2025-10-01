Robertito Funes Ugarte sorprendió a todos con su reacción frente a Oliver Quiroz tras los Martín Fierro
El periodista criticó a APTRA por la incoherencia en las ternas y evitó saludar a su colega, quien ganó el premio a mejor cronista.
En los Premios Martín Fierro de Televisión, Robertito Funes Ugarte mostró su enojo con APTRA por la falta de coherencia en la terna de mejor cronista/movilero, que finalmente fue ganada por Oliver Quiroz.
La situación se tornó tensa cuando, en el after de la fiesta, Quiroz intentó saludar a Funes Ugarte, pero el periodista lo ignoró y le dijo:"Esto es APTRA, con el correr de los años te vas a dar cuenta", según relató Oliver en A la Tarde (América TV).
Ante la consulta sobre qué habrá querido decir, Carmela Bárbaro dio su teoría: "No te lo creas".
El cronista ganador contó cómo vivió el momento: "Siento que está desmereciendo el trabajo y el premio también. Creo que todos los que estábamos nominados queríamos ganar; si no, no hubiese ido a la fiesta. Sinceramente, fue una sorpresa, no lo esperaba, aunque lo anhelaba".
Y agregó: "Dani Rioggano, de Telefe, se acercó, me abrazó y me felicitó. Todos trabajamos, y la nominación era merecida para todos. Me acerco yo a decirle 'Felicitaciones', y, como que ahí me dice eso. Pero yo me acerqué de buena onda".
Polémica en los Martín Fierro: Robertito Funes Ugarte interrumpió a Vero Lozano porque llegaba Susana Giménez
Cuando la conductora estaba por hablar de su look, el cronista la interrumpió para darle paso a sus compañeros, que recibían a la diva de los teléfonos.
Los premios Martín Fierro 2025 de la televisión argentina, organizados por APTRA, se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con Santiago del Moro como conductor y la transmisión de Telefe; y la alfombra roja, repleta de figuras, tuvo a Susana Giménez y a Robertito Funes Ugarte como centro de una polémica.
El momento de tensión se produjo mientras Robertito estaba entrevistando a Verónica Lozano para la transmisión. Casi al mismo tiempo, la "diva de los teléfonos" se acercó a la red carpet, lo que derivó en una controvertida reacción por parte del cronista.
El incidente quedó registrado en la transmisión en vivo. Mientras Sol Pérez le preguntaba a Lozano sobre su look, Funes Ugarte interrumpió abruptamente para ceder el paso a sus compañeros, Iván de Pineda y Zaira Nara, quienes se preparaba para entrevistar a Susana.
Esta acción evidenció la decisión de la producción de priorizar la palabra de la diva de los teléfonos en la alfombra roja, y generó algunas reacciones en las redes sociales.
