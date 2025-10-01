Robertito Funes Ugarte sorprendió a todos con su reacción frente a Oliver Quiroz tras los Martín Fierro

Polémica en los Martín Fierro: Robertito Funes Ugarte interrumpió a Vero Lozano porque llegaba Susana Giménez

Cuando la conductora estaba por hablar de su look, el cronista la interrumpió para darle paso a sus compañeros, que recibían a la diva de los teléfonos.

susana vero lozano (1)

Los premios Martín Fierro 2025 de la televisión argentina, organizados por APTRA, se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con Santiago del Moro como conductor y la transmisión de Telefe; y la alfombra roja, repleta de figuras, tuvo a Susana Giménez y a Robertito Funes Ugarte como centro de una polémica.

El momento de tensión se produjo mientras Robertito estaba entrevistando a Verónica Lozano para la transmisión. Casi al mismo tiempo, la "diva de los teléfonos" se acercó a la red carpet, lo que derivó en una controvertida reacción por parte del cronista.

El incidente quedó registrado en la transmisión en vivo. Mientras Sol Pérez le preguntaba a Lozano sobre su look, Funes Ugarte interrumpió abruptamente para ceder el paso a sus compañeros, Iván de Pineda y Zaira Nara, quienes se preparaba para entrevistar a Susana.

Esta acción evidenció la decisión de la producción de priorizar la palabra de la diva de los teléfonos en la alfombra roja, y generó algunas reacciones en las redes sociales.