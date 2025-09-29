Polémica en los Martín Fierro: Robertito Funes Ugarte interrumpió a Vero Lozano porque llegaba Susana Giménez

Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2025

Telefe desplegará una cobertura masiva para su próxima gala, con transmisiones tanto en televisión abierta como a través de streaming. La jornada comenzó a las 17 horas con "La previa", conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez.

El momento central de la noche, la esperada alfombra roja, dio inicio a las 19 horas y contó con un extenso equipo de anfitriones, entre ellos Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

La ceremonia de premiación, con la conducción de Santiago Del Moro, inició a las 21 horas y se podrá seguir en vivo por Telefe y la aplicación MiTelefe.

La cobertura online, a cargo de Streams Telefe, arrancará una hora antes, a las 18. El equipo digital estará integrado por figuras como Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi.

El canal también sumará a figuras de realities para mostrar contenido exclusivo: Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar presentarán detalles desde el interior del salón.