Polémica en los Martín Fierro: Robertito Funes Ugarte interrumpió a Vero Lozano porque llegaba Susana Giménez
Cuando la conductora estaba por hablar de su look, el cronista la interrumpió para darle paso a sus compañeros, que recibían a la diva de los teléfonos.
Los premios Martín Fierro 2025 de la televisión argentina, organizados por APTRA, se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con Santiago del Moro como conductor y la transmisión de Telefe; y la alfombra roja, repleta de figuras, tuvo a Susana Giménez y a Robertito Funes Ugarte como centro de una polémica.
El momento de tensión se produjo mientras Robertito estaba entrevistando a Verónica Lozano para la transmisión. Casi al mismo tiempo, la "diva de los teléfonos" se acercó a la red carpet, lo que derivó en una controvertida reacción por parte del cronista
El incidente quedó registrado en la transmisión en vivo. Mientras Sol Pérez le preguntaba a Lozano sobre su look, Funes Ugarte interrumpió abruptamente para ceder el paso a sus compañeros, Iván de Pineda y Zaira Nara, quienes se preparaba para entrevistar a Susana.
Esta acción evidenció la decisión de la producción de priorizar la palabra de la diva de los teléfonos en la alfombra roja, y generó algunas reacciones en las redes sociales.
Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2025
Telefe desplegará una cobertura masiva para su próxima gala, con transmisiones tanto en televisión abierta como a través de streaming. La jornada comenzó a las 17 horas con "La previa", conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez.
El momento central de la noche, la esperada alfombra roja, dio inicio a las 19 horas y contó con un extenso equipo de anfitriones, entre ellos Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.
La ceremonia de premiación, con la conducción de Santiago Del Moro, inició a las 21 horas y se podrá seguir en vivo por Telefe y la aplicación MiTelefe.
La cobertura online, a cargo de Streams Telefe, arrancará una hora antes, a las 18. El equipo digital estará integrado por figuras como Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi.
El canal también sumará a figuras de realities para mostrar contenido exclusivo: Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar presentarán detalles desde el interior del salón.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario