Roberto Castillo, el abogado de Emily de Love is Blind: "Fue un intento de homicidio"

Las pruebas contra Martínez son contundentes. Según el abogado, la víctima conserva mensajes en los que su agresor reconoce los hechos. Pero lo más alarmante es que este no fue un episodio aislado. “Emily me contó su historia y lo que vivió es aún más grave que el último hecho que denunció. Fueron meses de sometimiento con pruebas que lo acreditan”, aseguró.

En la denuncia, Ceco detalló que su marido la habría ahorcado y mantenido privado de su libertad durante más de 24 horas. “Para mí, esto es una tentativa de homicidio. Emily sufrió asfixia, tiene marcas en el cuello y el ataque duró entre cinco y siete minutos. Su instinto de defensa evitó que terminara en un femicidio”, explicó Castillo.

abogado emily cerco love is blind.mp4

El abogado subrayó que la prioridad es que su clienta declare ante la Justicia antes de exponer más información públicamente. “Lo más importante es que esto avance legalmente. Luego, ella decidirá si quiere hablar del tema”, señaló.

Castillo tomó el caso por pedido de Cinthia Fernández. “Estábamos en la camioneta cuando Cinthia me mostró la entrevista. Se conmovió y me preguntó si podía ayudarla. De inmediato me contacté con Emily y sus padres, quienes la acompañan en todo momento”, relató.

Según el abogado, la víctima minimiza la violencia sufrida. “Ella les baja el precio a situaciones gravísimas. Cuando le pregunté por su teléfono, me contó que tenía otro porque Martínez le estrelló el iPhone contra la pared en medio de una discusión”, reveló.

La causa avanza con la apertura del celular de Emily, donde se almacenan mensajes y fotos clave. “Ahora debe ratificar la denuncia y, si está en condiciones, ampliarla. Tiene mucho por contar”, concluyó Castillo.