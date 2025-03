Roberto Moldavsky defendió a Eial tras la polémica con Lali Espósito: "No violó a nadie"

Cabe señalar que el reconocido comediante afirmó que su hijo “cometió un error muy grave, lo reconoció, pidió perdón y más que eso no hay, no mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie”.

En línea con esto, Roberto añadió: “Hizo algo que está muy mal, pidió perdón, está muy arrepentido, muy triste y dolorido”. Eial, en su disculpa, había explicado que “inventó la historia” para “llenar dos horas de aire”.

Roberto también coincidió con su hijo, indicando que “es el riesgo de estar horas y horas al aire". Y agregó: "Eial es un buen pibe, no sé qué le pasó, dijo una boludez y pide perdón, más que esto, no puede hacer. Pidió perdón dos veces y ya está. No estuvo bueno, no está feliz él ni ninguno de nosotros".

El cómico además se refirió a quienes continúan criticando a Eial a pesar de sus disculpas y señaló: “Le siguen pegando como si hubiera hecho algo físicamente a alguien. Sabemos que esto es así, hay un gran conjunto de odio que espera siempre en la esquina y ahora le tocó a Eial”.

“Se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó. Todos en la familia la queremos y la admiramos mucho a Lali”, concluyó Roberto Moldavsky.

Además, hizo alusión a su hija Galia, quien había sido criticada en las redes por comentarios previos sobre Lali Espósito, aludiendo también a la vida íntima de la cantante. “Es un video viejo en donde, al contrario, venía bancando a Lali. Lali la ama a Galia y a Eial también. Nosotros la queremos, la admiramos. Es una boludez (lo de Galia). Eso ya excede, para mí, no. Nosotros la verdad es que todos en la familia la admiramos mucho a Lali y no pasaba por ahí”, sentenció el comediante.