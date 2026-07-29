Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras una nueva internación
Samuel Gelblung recibió el alta en las últimas horas, aunque su salud volvió a estar en el foco de preocupación.
Durante la tarde de este miércoles, Ángel de Brito confirmó que le dieron el alta médica a Chiche Gelblung tras una nueva internación en el Sanatorio Mater Dei, debido a una complicación respiratoria que los especialistas pudieron controlar antes de tener que derivarlo a terapia intensiva.
Este nuevo ingreso hospitalario se añade al delicado cuadro clínico que viene enfrentando el cronista de 82 años durante el último tiempo. Apenas unas semanas antes, debió permanecer un mes entero en cuidados intensivos a raíz de una trombosis en el tobillo, complicación que requirió la intervención para colocarle dos stents y la aplicación de un esquema con anticoagulantes.
Cabe señalar que, en esta última internación, el periodista permaneció en sala común en estado estable y en proceso de recuperación. A estos cuadros se suma su tratamiento médico de rutina, que incluye sesiones de diálisis tres veces por semana.
Actualmente, el conductor se halla fuera de peligro y con la mente enfocada en reencontrarse con su dinámica laboral cotidiana, factor que sus allegados destacan como el gran motor que lo impulsa a salir adelante.
El bajón anímico de Chiche Gelblung: dieron de baja su programa en Net TV
A este panorama médico se le añade un impacto emocional desfavorable: Chiche Gelblung acusa un profundo bajón anímico tras la salida del aire de su ciclo en la pantalla de Net TV, si bien desde su círculo íntimo insisten en que su mayor deseo es reincorporarse lo antes posible a sus tareas en los medios.
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