Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras una nueva internación

Este nuevo ingreso hospitalario se añade al delicado cuadro clínico que viene enfrentando el cronista de 82 años durante el último tiempo. Apenas unas semanas antes, debió permanecer un mes entero en cuidados intensivos a raíz de una trombosis en el tobillo, complicación que requirió la intervención para colocarle dos stents y la aplicación de un esquema con anticoagulantes.