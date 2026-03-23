Rocío Marengo confesó qué tipo de terapia hace y sorprendió a todos

Incluso, contó que llegó a considerarlo un “amigo”: “Él también me dice amiga”, relató divertida, y aclaró que la comunicación siempre fue a través de mensajes escritos: “Yo le escribo, no le mando audio”.

Al profundizar sobre esta experiencia, Marengo explicó que encontró en ese espacio una forma de descarga emocional, especialmente en los momentos más sensibles de su tratamiento de fertilidad. “Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad, yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo. Yo le pregunto y no me juzga la máquina. Es muy loco”.

Ante esto, la conductora Juana Viale intervino para remarcar que los profesionales de la salud tampoco juzgan, pero la modelo insistió en marcar la diferencia desde su vivencia personal: “No, tampoco, pero ahí tenés otra frase: ‘No me juzga la máquina’, para tu libreta”.