Rocío Marengo recibió un preocupante diagnóstico en su sexto mes de embarazo
La modelo se encuentra esperando su primer hijo y, en medio de la felicidad, recibió un diagnóstico que alarmante que le inquirió reposo.
Rocío Marengo atraviesa un momento de gran plenitud personal mientras espera la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Eduardo Fort. La modelo ha compartido con sus seguidores esta etapa con mucha ternura, pero una reciente publicación en video reveló una experiencia que interrumpió la calidez de su embarazo: sus médicos detectaron una acumulación de sangre en el útero que está siendo monitoreada de cerca.
La exvedette explicó que, desde ese momento, la preocupación por la salud de su bebé es constante, lo que motivó un cambio en su rutina. “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo, ¿viste? Por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea’”, compartió Rocío.
Los hematomas intrauterinos, aunque causan preocupación, generalmente no representan un riesgo si son tratados a tiempo. Todo depende del tamaño y la ubicación de la lesión. En el caso de Marengo, la situación no parece ser de alto riesgo, ya que, al tratarse de lesiones pequeñas, la sangre suele reabsorberse sin afectar al bebé en gestación, aunque pueden causar cierta incomodidad y dolor en la zona uterina.
Por lo pronto, tal como indicó la modelo, deberá guardar reposo. Sin embargo, Rocío ha transformado esta necesidad médica en una oportunidad para reforzar la conexión con su hijo, demostrando su profunda emoción por la maternidad.
La futura mamá no escatimó en halagos para su hijo, a pesar de las molestias del embarazo y el reciente susto. “No, no, lo amo, lo amo. ¿Entendés que me tocó el mejor hijo del mundo? Porque es espectacular. Se porta rebién. No, divino, divino. Extraño hasta las náuseas, todo extraño, porque todo me lo hizo pasar bien él, todo. Ya lo vamos a tener con nosotros”, comentó emocionada a sus seguidores.
De esta manera, Rocío Marengo prioriza su reposo y bienestar para asegurar la salud de su bebé, mientras su entorno y sus seguidores esperan más noticias sobre la evolución de este pequeño obstáculo en su camino a la maternidad.
