Rocío Oliva confirmó su romance con un empresario: "Nos estamos conociendo"

Rocío Oliva brindó una entrevista a "Co te va, Co te va", el programa de Roberto Funes Ugarte, donde fue consultada por sus romances y confirmó su relación con José Núñez. "No, no, no, nos estamos conociendo, buena onda, viste que yo no tengo mala onda, al contrario", contestó la ex futbolista y ahora periodista deportiva.