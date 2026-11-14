Rocío Robles habló del conflicto con Daniela Celis en Podemos Hablar y apuntó contra la producción

La demora tuvo una consecuencia importante para lo que sucedería después. Cuando Robles ingresó al estudio, el resto de los participantes —Daniela Celis, Mala Fama, Campi y Valentino Merlo— ya se encontraba preparado para comenzar. Durante ese tiempo, los invitados habían compartido una conversación previa en la que, según interpretó la modelo, se habría hablado del tema que Daniela prefería no abordar.

“Cuando yo llegué ya estaban todos listos para grabar. Ya habían estado esperándome. Entonces, ellos habían conversado y yo creo que todos sabían que Daniela no quería hablar de ese tema”. Sin haber participado de ese intercambio, Robles pasó directamente del camarín al estudio: “Voy directo al camarín y de ahí al piso y me los encuentro a todos listos para grabar”.

La pregunta de Rocío Robles que incomodó a Daniela Celis

El momento más delicado se produjo durante la instancia de preguntas entre los invitados. En esa oportunidad, el único intercambio de ese tipo fue el que protagonizaron Robles y Celis. La primera en preguntar fue Daniela, quien quiso saber si alguna vez la modelo se había sentido juzgada por mantener una relación con una persona mayor y con una posición de poder, en referencia a su vínculo con Adrián Suar.

Robles explicó que suele tomar este tipo de consultas como una oportunidad para expresar sus opiniones, siempre que estén formuladas con respeto. “Para mí siempre que me hacen una pregunta con respeto es la oportunidad de explayarme y de dar mi punto de vista”, sostuvo.

Por eso, cuando le tocó preguntar, eligió referirse al nuevo desafío laboral de Celis: No quiero un chongo, quiero el amor, un reality centrado en la búsqueda de pareja. A partir de esa propuesta, llevó la conversación hacia la posibilidad de que la influencer volviera a formar una relación y cómo sería ese proceso teniendo en cuenta a sus hijas y los antecedentes judiciales de Thiago Medina.

“Yo le dije que, bueno, teniendo en cuenta la denuncia que había tenido Thiago y la fragilidad en la que nos encontramos las mujeres, cómo se imagina ella el día de mañana encontrando el amor y haciendo la vinculación con sus niñas, que son tan chiquitas y que no hablan. O sea, no se pueden expresar”.

Según explicó, su intención no era profundizar en la causa, sino plantear cómo encararía Celis una futura relación sentimental y qué precauciones tomaría al momento de integrar a esa persona a la vida de sus hijas. “Si se imaginaba a esta pareja pasando rato con sus hijas, si se cuidaría de que no hubiera sospecha o no pasara nada respecto a ese tema”, precisó.

Daniela respondió que sus nenas cuentan con personas que se ocupan de cuidarlas y que tienen padres, mientras que ella busca una pareja con quien compartir momentos de diversión. Sin embargo, Robles advirtió un cambio en su expresión y decidió preguntarle si se había sentido incómoda con la consulta.

“La vi que le cambió la cara y le dije: ‘Espero no haberte incomodado’. Y me dijo que no”, recordó.

Más tarde, cuando todos los invitados se ubicaron alrededor de la mesa, Robles volvió a acercarse a Celis para aclarar por qué había elegido ese tema. “Che, Dani, te pregunté porque es de lo que se habla en redes, como vos me preguntaste a mí de lo que también se habló en redes”.

La respuesta de la influencer fue breve: “Me dice: ‘No, todo bien’”. En ese momento, Rocío entendió que el intercambio había quedado atrás, aunque todavía no sabía que el episodio tendría nuevas repercusiones.