Natalí Rodríguez cuestionó a Santiago Maratea y fue contundente al hablar sobre la colecta

"Acá lo que tiene que estar y evaluarse es: se recaudó 80 mil, se gastó 80 mil, después si se gastó de una manera u otra puede ser hasta subjetivo si se quiere. El tema es, se recaudó 80 mil, se gastó 80 mil y ese es el punto".

Rodríguez, sin embargo, remarcó que esa información todavía no estaría disponible y apuntó directamente contra la negativa del influencer a presentar la documentación que reclama: "Bueno, eso no lo vamos a saber porque Maratea se niega a hacer una rendición de cuentas", sostuvo.

Qué reclama Natalí Rodríguez y a quién representa en la Justicia

Otro de los temas que surgieron en la conversación fue quiénes forman parte del reclamo contra Maratea y de qué manera se inició la presentación judicial. Marcela Coronel le consultó si contaba con el respaldo de varios colaboradores o si había conseguido que una sola persona acompañara formalmente el pedido.

"No, yo en este pedido conseguí una persona que es la que él menciona, que es un aportante porque era la única manera que yo tenía para hacer un reclamo. Me costó muchísimo conseguirlo, tuve que hacer muchísimos trámites para lograr eso. Lo que se está presentando hoy es algo en la Justicia", explicó.

En otro tramo del programa, Marina Calabró recordó que el propio Maratea había anticipado, durante una entrevista con Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), que preparaba una rendición de cuentas sobre la colecta. Sin embargo, señaló que esa información no habría llegado a hacerse pública.

Después de escuchar el descargo del influencer, Rodríguez volvió a cuestionar su postura y puso el acento en las dificultades que implicaría que cada persona que realizó una donación tuviera que iniciar un pedido individual para conocer el destino de su aporte.

"Vamos a ver después el juez qué determina. Él plantea hacer una rendición por 50 pesos. Yo realmente creo que es casi imposible que todas las personas que colaboraron en esta colecta tengan el tiempo y las ganas de solicitarle a él una rendición de cuentas. Pero él es el filántropo de Argentina que se dedica, y no es caridad, obviamente, porque algo debe ganar, porque lo dice él, no es caridad, pero se dedica a juntar miles o millones de dólares para distintas causas y no tiene la capacidad de hacer una rendición de cuentas", agregó.

El reclamo vuelve a instalarse en medio de la repercusión que tuvo el reciente cruce de Santiago Maratea con la China Ansa en PH, Podemos Hablar, donde también se habló de las colectas solidarias y de las preguntas que surgieron alrededor de su funcionamiento.

Por su parte, el influencer difundió un descargo en el que rechazó las versiones sobre una supuesta falta de presentación ante la Justicia y aseguró que estaba dispuesto a comparecer espontáneamente para responder al reclamo.