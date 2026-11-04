Natalí Rodríguez cuestionó a Santiago Maratea y fue contundente al hablar sobre la colecta
Santiago Maratea quedó en el centro de las críticas de Natalí Rodríguez por las obras en la casa de Eli.
La controversia por el dinero reunido para reconstruir el refugio de animales de Eli continúa sumando cuestionamientos. Esta vez, Natalí Rodríguez, quien impulsa un reclamo judicial contra Santiago Maratea por el manejo de los fondos, habló en PrimiciasYa y detalló las irregularidades que, según su mirada, habría detectado en la vivienda construida para la familia.
Durante la entrevista, la mujer volvió a poner en discusión el destino de los aproximadamente 80 mil dólares que se habrían recaudado para llevar adelante el proyecto. Su principal planteo apunta a que las condiciones actuales de la propiedad no coincidirían con lo que se había anunciado inicialmente.
Consultada por Marina Calabró sobre los aspectos que le generan dudas, Rodríguez describió distintos inconvenientes que observó en la construcción y explicó por qué considera que todavía quedan cuestiones por aclarar.
"Bueno, lo que a mí no me cierra y en realidad lo que no cierra son los números. No es que a mí no me cierran. Cuando vos vas a la casa de él y te encontrás que es una casa que está linda, obviamente, uno lo ve de afuera, está linda, pero adentro tiene grietas, tiene un ventanal que está en falsa escuadra, no le hicieron un techo de losa como se había pedido, le hicieron un techo de chapa, faltan cosas que no se terminaron. Yo entiendo que el objetivo, que era hacerle una casa, bueno, ok, se cumplió, todo el resto que dice Maratea, dice: 'No, le puse la instalación eléctrica, le puse el gas', el gas sí está conectado a una garrafa, no le pusieron gas natural. Entonces lo que le construyeron básicamente es lo que le tienen que hacer si le iban a hacer una casa, ¿que le iban a hacer una casa sin instalación eléctrica, sin gas, sin un tanque?", respondió.
En ese intercambio, Pablo Layús intervino para señalar que la discusión también debía centrarse en comprobar cuánto dinero ingresó y cuánto se destinó efectivamente a la obra. Para el periodista, más allá de las características de la construcción, lo fundamental era establecer si se había utilizado la totalidad de lo recaudado.
"Acá lo que tiene que estar y evaluarse es: se recaudó 80 mil, se gastó 80 mil, después si se gastó de una manera u otra puede ser hasta subjetivo si se quiere. El tema es, se recaudó 80 mil, se gastó 80 mil y ese es el punto".
Rodríguez, sin embargo, remarcó que esa información todavía no estaría disponible y apuntó directamente contra la negativa del influencer a presentar la documentación que reclama: "Bueno, eso no lo vamos a saber porque Maratea se niega a hacer una rendición de cuentas", sostuvo.
Qué reclama Natalí Rodríguez y a quién representa en la Justicia
Otro de los temas que surgieron en la conversación fue quiénes forman parte del reclamo contra Maratea y de qué manera se inició la presentación judicial. Marcela Coronel le consultó si contaba con el respaldo de varios colaboradores o si había conseguido que una sola persona acompañara formalmente el pedido.
"No, yo en este pedido conseguí una persona que es la que él menciona, que es un aportante porque era la única manera que yo tenía para hacer un reclamo. Me costó muchísimo conseguirlo, tuve que hacer muchísimos trámites para lograr eso. Lo que se está presentando hoy es algo en la Justicia", explicó.
En otro tramo del programa, Marina Calabró recordó que el propio Maratea había anticipado, durante una entrevista con Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), que preparaba una rendición de cuentas sobre la colecta. Sin embargo, señaló que esa información no habría llegado a hacerse pública.
Después de escuchar el descargo del influencer, Rodríguez volvió a cuestionar su postura y puso el acento en las dificultades que implicaría que cada persona que realizó una donación tuviera que iniciar un pedido individual para conocer el destino de su aporte.
"Vamos a ver después el juez qué determina. Él plantea hacer una rendición por 50 pesos. Yo realmente creo que es casi imposible que todas las personas que colaboraron en esta colecta tengan el tiempo y las ganas de solicitarle a él una rendición de cuentas. Pero él es el filántropo de Argentina que se dedica, y no es caridad, obviamente, porque algo debe ganar, porque lo dice él, no es caridad, pero se dedica a juntar miles o millones de dólares para distintas causas y no tiene la capacidad de hacer una rendición de cuentas", agregó.
El reclamo vuelve a instalarse en medio de la repercusión que tuvo el reciente cruce de Santiago Maratea con la China Ansa en PH, Podemos Hablar, donde también se habló de las colectas solidarias y de las preguntas que surgieron alrededor de su funcionamiento.
Por su parte, el influencer difundió un descargo en el que rechazó las versiones sobre una supuesta falta de presentación ante la Justicia y aseguró que estaba dispuesto a comparecer espontáneamente para responder al reclamo.
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