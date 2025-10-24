Rod Stewart brilló al ser nombrado Huésped de Honor en Buenos Aires: "Como en casa"

Rod Stewart buenos aires

Durante el acto, Stewart recibió un diploma y una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y su nombre, gesto que lo emocionó profundamente. Fiel a su pasión por el fútbol, el artista se mostró sonriente y agradecido. Algunos asistentes recordaron que en 1978 visitó Argentina de incógnito para ver el Mundial, un hecho que refuerza su vínculo con el país.