Rod Stewart brilló al ser nombrado Huésped de Honor en Buenos Aires: "Como en casa"
Apenas pisó la Legislatura, lanzó un grito y entonó un verso frente a unas 60 personas, en su mayoría, políticos ansiosos por una foto.
En un clima de entusiasmo y ovaciones, Rod Stewart visitó este viernes 24 la Legislatura Porteña, donde fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires durante una ceremonia íntima en el Salón Eva Perón, en la que desplegó todo su encanto y sentido del humor.
El ícono del rock británico, referente indiscutido de las décadas del ’70 y ’80, llegó con un elegante traje azul claro a rayas y una energía arrolladora. Apenas cruzó la puerta, saludó con un efusivo "Hi!", arrancando sonrisas entre los presentes. Sin dudarlo, tomó un micrófono y sorprendió al público interpretando la frase "Da ya think I'm sexy?" de su emblemático éxito.
El legislador Pablo Donati, encargado de recibirlo, recordó una anécdota personal: de joven, escuchó esa canción en un boliche y desde entonces se enamoró de la música disco. Luego leyó el texto oficial: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico Rod Stewart, mediante la Declaración N°171 del año 2025".
Durante el acto, Stewart recibió un diploma y una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y su nombre, gesto que lo emocionó profundamente. Fiel a su pasión por el fútbol, el artista se mostró sonriente y agradecido. Algunos asistentes recordaron que en 1978 visitó Argentina de incógnito para ver el Mundial, un hecho que refuerza su vínculo con el país.
Al tomar la palabra, el músico confesó que nunca antes había recibido un reconocimiento similar y destacó el cariño que siente por el público argentino: aseguró que Buenos Aires es "una ciudad muy emotiva" y que sus fans son “abrumadores y fantásticos”. Conmovido, cerró su discurso afirmando: "Aquí me siento como en casa".
A su lado, su esposa Penny Lancaster lo acompañó con una sonrisa, mientras políticos y funcionarios —entre ellos Ricardo López Murphy— esperaban ansiosos para retratar el momento. Antes de retirarse, el legendario cantante saludó a todos con un enérgico "God bless you all!", dejando una estela de alegría y admiración entre los presentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario