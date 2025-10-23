Rod Stewart y su emotivo homenaje a Eva Perón en el Movistar Arena
Las coristas del legendario artista británico cerraron el imponente show con una emotiva interpretación de un tema que recorrió y sigue girando por el mundo.
Todo tiene que ver con todo, y Rod Stewart parece haberse metido en la campaña electoral en curso, al menos desde lo artístico, para involucrarse con el peronismo y una de sus figuras históricas más emblemáticas: Eva Perón.
Más allá de toda especulación -quizá un poco descabellada-, lo cierto es que las coristas del intérprete británico que se encuentra en la Argentina como parte de una gira mundial, cerraron el show en el Movistar Arena interpretando "No llores por mí, Argentina", tema compuesto por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para el musical Evita.
La leyenda del rock británico arribó a Buenos Aires en el marco de su gira global titulada “One Last Time”, posiblbmente la última del artista de 80 años, con tres shows a desarrollarse en el escenario del estadio ubicado en Villa Crespo, desde el miércoles y hasta este viernes.
El video de Katy Perry "cuidando" a Evita que se hizo viral
En septiembre, Katy Perry estuvo en Argentina con motivo de su gira The Lifetimes Tour. Tras ocho años de su último show en el país, la cantante se presentó el día 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena, donde repasó todos sus hits.
En un breve recorrido la cantante organizó una agenda frenética de compromisos que incluyó la visita al espectáculo Tango Rojo en el Hotel Faena. Tras sacarse fotos con los bailarines en escena, la cantante visitó el Boutique Kovacs Shoes donde quedó impactada con el cuadro de Evita Perón. Según trascendidos, la artista quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruíz, creador del famoso show de tango mencionado anteriormente, decidió regalárselo.
La cantante exhibió el cuadro en las afueras del hotel ante la vista de un séquito de fans que se agolparon detrás de las vallas para saludarla. Con sus manos en alto, alzando el cuadro de Evita Perón, Katy generó una lluvia de gritos y aplausos por vincularse, de alguna forma, con una figura de la historia política del país.
Las imágenes y videos de la escena se multiplicaron en las redes sociales, inmortalizando el encuentro y generando intensa repercusión. “Me encanta este multiverso”; “Esto no estaba en mi bingo card”; “Una experiencia surreal”; “Katy, siempre serás icónica”; “Te amamos, Katy”, fueron algunos de los comentarios que circularon durante la noche y pusieron en evidencia la fascinación que la artista sigue despertando en distintas generaciones.
Ahora, a casi un mes de ese suceso, se viralizó un nuevo video donde se ve a la cantante cuidando el cuadro de Evita Perón y los fanáticos volvieron a expresar su admiración.
