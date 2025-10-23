Rod Stewart y su emotivo homenaje a Eva Perón en el Movistar Arena

En un breve recorrido la cantante organizó una agenda frenética de compromisos que incluyó la visita al espectáculo Tango Rojo en el Hotel Faena. Tras sacarse fotos con los bailarines en escena, la cantante visitó el Boutique Kovacs Shoes donde quedó impactada con el cuadro de Evita Perón. Según trascendidos, la artista quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruíz, creador del famoso show de tango mencionado anteriormente, decidió regalárselo.

La cantante exhibió el cuadro en las afueras del hotel ante la vista de un séquito de fans que se agolparon detrás de las vallas para saludarla. Con sus manos en alto, alzando el cuadro de Evita Perón, Katy generó una lluvia de gritos y aplausos por vincularse, de alguna forma, con una figura de la historia política del país.

katy-perry

Las imágenes y videos de la escena se multiplicaron en las redes sociales, inmortalizando el encuentro y generando intensa repercusión. “Me encanta este multiverso”; “Esto no estaba en mi bingo card”; “Una experiencia surreal”; “Katy, siempre serás icónica”; “Te amamos, Katy”, fueron algunos de los comentarios que circularon durante la noche y pusieron en evidencia la fascinación que la artista sigue despertando en distintas generaciones.

Ahora, a casi un mes de ese suceso, se viralizó un nuevo video donde se ve a la cantante cuidando el cuadro de Evita Perón y los fanáticos volvieron a expresar su admiración.

katy perry