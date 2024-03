Rodrigo De Paul anunció que lanzará una docuserie sobre su vida

Además, durante la entrevista, también agregó: “Quiero que me conozcan en profundidad y creo que la gente merece eso. Entiendo mi imagen controversial y lo entiendo porque yo soy blanco o negro. Por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general, no paso desapercibido. A través de eso la gente piensa cosas que no son reales y lo hago por mí”.

Embed - #RUMIS | EN VIVO CON RODRIGO DE PAUL Y MARU BOTANA | PROGRAMA #48

Asimismo, en medio de sus declaraciones, De Paul confesó haber sufrido por ver a su mamá tan conmovida por las cosas que se decían sobre él. “Por cosas de mi vida, sumamente injustas, la vi sufrir mucho a mi mamá. Y eso no es que no me lo voy a perdonar yo, porque yo al final podría haber hecho las cosas diferentes, pero sé quién hizo las cosas y con qué intención. Y para mí ahí es una puerta totalmente cerrada, en la que yo nunca voy a perdonar eso", afirmó.

"Porque al final yo no soy quién para hacer sufrir a mi mamá. Sí puedo entender que ella como madre sufra por lo que le está pasando a un hijo o se ponga nerviosa en los partidos. A ella le encanta venir a verme, pero hubo un momento en que yo la vi sufrir. Y era esto que decía antes, a veces de morderse la lengua, de no poder contar cosas que eran muy claras y siempre por intentar no meterse, por intentar priorizar un montón de cosas... Yo eso no lo perdono”, destacó también.