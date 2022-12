El pedido de Camila Homs a De Paul tras la denuncia penal que le hizo el futbolista

Además, el conductor destacó que, a diferencia de su pareja, Tini Stoessel aún no procedió legalmente. No obstante, la medida cautelar adelantada por Rodrigo puede impedir que su exmujer difunda información a los medios y también protege a los hijos que comparten para evitar exponerlos públicamente.

Lo peor de todo es que los documentos que llegaron a la Justicia revelaron que no solo la rubia era la gran villana de la historia, sino que el papá de ella, Horacio Homs, está como uno de los denunciados por el mismo tema que su hija y otras cosas que aun quedan por conocer.

"Voy a contar el final de este cuento para pasar a los otros bolonquis que tenemos pendientes, esta tarde, hace un ratito, hubo una comunicación entre Rodrigo de Paul y Cami Homs. Cami Homs llamó a Rodrigo de Paul, o le mandó un mensaje, para que frene todo esto", afirmó Ángel.

"Para que no siga en la Justicia, para que no avance, para que no ratifique. Cuando vos presentás una denuncia por amenaza o extorsión, vas con tu teléfono, lo entregás a la Justicia y se hace un peritaje para ver si son de donde decís que son los mensajes. No podés acusar a alguien porque se te canta", cerró el conductor.