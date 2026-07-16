La cuarta estrella: letra de la canción de la Selección Argentina del Mundial 2026 y de qué tema de cumbia es
Tras la histórica clasificación a la final, se conoció el nuevo hit de los hinchas de la Selección Argentina que promete heredar el trono de Muchachos.
El avance a paso firme de la Selección Argentina en el Mundial 2026 renovó la ilusión de los hinchas tras la gloria en Qatar 2022. Con el torneo en marcha, surgió un nuevo hit de cancha que es furor en el estadio y las calles. El tema, titulado "La cuarta estrella", se viralizó con fuerza en todas las redes sociales.
De qué tema de cumbia es la música de "La cuarta estrella"
Para este nuevo himno de aliento, se eligió una base musical sumamente conocida y festiva. La melodía de "La cuarta estrella" suena al ritmo de "No me arrepiento de este amor", el emblemático e histórico tema de cumbia de Gilda.
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
La genial adaptación fue compuesta y difundida en las plataformas digitales por el artista Palmito Música. Al igual que ocurrió con "Muchachos" y el clásico ritmo de La Mosca, los hinchas rápidamente adoptaron este compás de cumbia santafesina para llevar la mística argentina a cada rincón.
Qué significa la letra del nuevo hit de la Selección Argentina
La letra de la canción está cargada de un fuerte simbolismo histórico y deportivo:
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La venganza deportiva: Hace referencia al deseo de "vengar" la final perdida de Italia 1990 hace 32 años, aquel torneo donde los hinchas sienten que le quitaron la Copa del Mundo a Diego Maradona de las manos.
El homenaje a los héroes: En sus líneas se rinde tributo directo a los caídos de Malvinas, a Diego Armando Maradona y al cierre de la etapa mundialista del capitán Lionel Messi.
La ilusión de la cuarta: El estribillo expresa el ferviente deseo colectivo de sumar una nueva estrella en el escudo y consagrar a la Selección Argentina como bicampeona mundial.
La letra completa de "La cuarta estrella"
A continuación, la letra completa para que te la aprendas de memoria antes de la gran final:
Soy hincha de la selección.
La aliento con el corazón.
Ganamos la tercera con Lionel.
Queremos ser campeones otra vez.
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar.
La copa que le robaron al diez
La que no nos dejaron levantar.
Quiero ver la cuarta estrella.
Brilla en la camiseta.
Soy argentino de la cuna.
Hasta el cajón.
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo.
Argentina, quiero verte bicampeón.
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