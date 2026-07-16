La cuarta estrella: letra de la canción de la Selección Argentina del Mundial 2026 y de qué tema de cumbia es

La venganza deportiva: Hace referencia al deseo de "vengar" la final perdida de Italia 1990 hace 32 años, aquel torneo donde los hinchas sienten que le quitaron la Copa del Mundo a Diego Maradona de las manos.

El homenaje a los héroes: En sus líneas se rinde tributo directo a los caídos de Malvinas, a Diego Armando Maradona y al cierre de la etapa mundialista del capitán Lionel Messi.

La ilusión de la cuarta: El estribillo expresa el ferviente deseo colectivo de sumar una nueva estrella en el escudo y consagrar a la Selección Argentina como bicampeona mundial.

La letra completa de "La cuarta estrella"

A continuación, la letra completa para que te la aprendas de memoria antes de la gran final:

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brilla en la camiseta.

Soy argentino de la cuna.

Hasta el cajón.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.