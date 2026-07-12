Soledad Pastorutti presentó una nueva versión de "Me Muero Lejos de Ti" junto a Valen Vargas
La cantante sumó un nuevo episodio de Casa Sole con una colaboración junto a una de las figuras emergentes de la música tropical argentina.
Soledad Pastorutti volvió a sorprender con una nueva entrega de Casa Sole, el proyecto en el que reinterpreta grandes canciones de la música popular argentina junto a artistas invitados. En esta oportunidad, la cantante unió su voz a la de Valen Vargas para presentar una renovada versión de "Me Muero Lejos de Ti", un clásico que marcó a varias generaciones.
La obra, compuesta por Roberto Ternán y popularizada por Los Tucu Tucu durante la década de 1990, vuelve a cobrar vida en una interpretación que combina la esencia del folclore con la frescura de la escena tropical actual.
Lejos de perder su identidad, la canción mantiene intacta la profundidad de su mensaje, centrado en la nostalgia, la distancia y el dolor de estar separado de un ser querido, mientras encuentra nuevos matices en la interpretación compartida entre ambos artistas.
Un nuevo encuentro en Casa Sole
Con esta colaboración, Soledad continúa consolidando un espacio pensado para reunir diferentes generaciones y estilos musicales. La participación de Valen Vargas, uno de los nombres con mayor crecimiento dentro de la música tropical argentina, aporta una impronta distinta que dialoga naturalmente con la raíz folclórica de la cantante.
El resultado refleja el espíritu de Casa Sole: generar encuentros genuinos entre músicos de distintos universos, demostrando que las fronteras entre los géneros pueden desdibujarse cuando la interpretación nace desde la emoción.
Este nuevo capítulo se suma a las colaboraciones que Soledad ya realizó con artistas como Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda!, La T y La M y Zoe Gotusso, reafirmando la propuesta del ciclo como un espacio donde la música argentina se reinventa sin perder de vista sus raíces.
El lanzamiento ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y también cuenta con una versión audiovisual grabada en el íntimo formato de Casa Sole. De esta manera, Soledad continúa ampliando el alcance del proyecto y acercando clásicos de la música popular a nuevas generaciones de oyentes.
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