Soledad Pastorutti presentó una nueva versión de "Me Muero Lejos de Ti" junto a Valen Vargas

Este nuevo capítulo se suma a las colaboraciones que Soledad ya realizó con artistas como Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda!, La T y La M y Zoe Gotusso, reafirmando la propuesta del ciclo como un espacio donde la música argentina se reinventa sin perder de vista sus raíces.

El lanzamiento ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y también cuenta con una versión audiovisual grabada en el íntimo formato de Casa Sole. De esta manera, Soledad continúa ampliando el alcance del proyecto y acercando clásicos de la música popular a nuevas generaciones de oyentes.