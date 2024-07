Roly Serrano rompió el silencio sobre su salud a cuatro meses de su accidente

“Roly Serrano está peleando por su vida hace cuatro meses después del accidente automovilístico que tuvo. He tenido la oportunidad de conversar un rato largo con él en las últimas horas y voy a contar lo que me dijo porque me autorizó a dar su palabra”, comenzó diciendo el conductor.

Y luego informó: “Él se encuentra internado todavía, de a poco va saliendo adelante y por primera vez vas a saber su palabra después de tanto hermetismo, sinceramente me sorprendió su mensaje cuando lo vi”.

Etchegoyen leyó mensaje de Roly : “Hola Juan ¿como te va? Gracias por preguntar. Sos el primer periodista que le contesto así que quería decirte gracias por preocuparte. Estoy bien, me falta poco tiempo. Recupero mi movilidad que es lo que más me preocupa ahora y todo adelante. Un abrazo grande. Chau”.

Luego el periodista aclaró: "me ha contado más cosas pero hasta acá voy a contarte hoy. Y la verdad que conmueve porque las noticias fueron tan desalentadoras que escucharlo es impactante”.